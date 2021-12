Les évènements des prochains jours sont annulés de tous bords, tous côtés. Mais le Championnat mondial de hockey junior, lui, doit encore avoir lieu à Edmonton et Red Deer. Et Équipe Canada est fin prête pour son premier et seul match préparatoire, qui aura lieu jeudi soir.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

En temps normal, les équipes disposent de trois matchs préparatoires pour créer une certaine chimie et faire des ajustements en vue du vrai tournoi. Pour les raisons que l’on connaît tous, elles n’en auront cette année qu’un seul. Le Canada affrontera la Russie, jeudi à 19 h.

« Ça va nous donner la chance de voir nos combinaisons offensives à l’œuvre, de peaufiner le système et de juste atteindre le prochain niveau de compétition, alors que les joueurs affronteront une bonne équipe plutôt que juste leurs coéquipiers », a indiqué l’entraîneur-chef Dave Cameron, la veille du match.

Mercredi à l’entraînement, le Québécois Xavier Bourgault se retrouvait sur le premier trio aux côtés de Cole Perfetti et Shane Wright, tandis que Mavrik Bourque était à la droite de Mason McTavish et Kent Johnson sur la deuxième ligne. Elliot Desnoyers évoluait pour sa part sur le troisième trio. Mais l’entraîneur a précisé qu’il préférait ne pas numéroter ses trios.

« Le plus gros défi avec un tel groupe de joueurs de premier plan, c’est qu’il y a un fort pourcentage d’entre eux qui sont offensifs dans leur club, alors je dois les mettre dans la mentalité où on veut générer de l’offensive, mais on ne veut pas non plus en donner trop en retour », a-t-il aussi noté.

Le pilote a d’ailleurs mentionné qu’il espérait ne pas avoir à trop mélanger ses combinaisons de trios au fil des premiers matchs.

Par ailleurs, les changements à l’horaire préparatoire ont eu comme effet de compliquer la tâche des entraîneurs dans le choix du gardien partant pour les premiers duels. Au moment de répondre aux questions des médias, mercredi vers 18 h, Cameron ignorait encore qui de Dylan Garand, Sebastian Cossa et Brett Brochu serait devant le filet contre la Russie.

« Nous avons eu beaucoup de discussions, fait plusieurs scénarios, mais honnêtement, nous n’avons pas encore pris de décision finale, a-t-il fait savoir. […] Nous sommes très heureux avec les gardiens que nous avons. Ce n’est que du positif. Quand tu travailles avec les meilleurs des meilleurs, ils rendent toutes tes décisions difficiles. »

Enfin un match

Les trois joueurs qui se sont adressés aux médias se sont tous dits emballés d’enfin sauter sur la patinoire pour un affrontement. On peut les comprendre.

« Nous voulons gagner », a lancé l’attaquant et espoir des Rangers de New York Will Cuylle. « C’est le but. C’est ce pour quoi nous nous sommes préparés. Tout le monde est prêt à répondre aux attentes qu’il y a envers nous. »

Rappelons qu’afin de respecter les mesures imposées au cours des derniers jours par le gouvernement albertain, les amphithéâtres ne pourront être remplis qu’à 50 % de leur capacité. Mais c’est mieux que rien, ont rappelé les jeunes hommes.

« Tu rêves toujours d’une foule canadienne, mais à la fin de la journée, il y aura au moins la moitié de l’aréna rempli et ce sera génial. C’est juste enthousiasmant de jouer », a laissé entendre l’attaquant Kent Johnson.

« J’ai des amis et de la famille qui vont venir aux matchs », a pour sa part laissé savoir le défenseur natif de Calgary Olen Zellweger. « C’est juste un honneur de porter la feuille d’érable, à la maison en plus. »

En Alberta, la situation sanitaire continue de dégénérer. Alors que le bilan de mardi faisait état de 786 nouveaux cas de COVID-19, celui de mercredi en rapportait 1346…

Quand on lui a demandé s’il était inquiet de voir le tournoi être annulé au cours des prochains jours, Zellweger a rappelé que les équipes sont « très protégées ».

« Nous prenons tous les protocoles au sérieux : nous portons des masques, nous utilisons du désinfectant et nous nous lavons les mains, a-t-il énuméré. Je ne pense pas que ce soit une préoccupation pour nous. »

Équipe Canada doit disputer son premier « vrai » affrontement le 26 décembre, à 19 h, contre la Tchéquie.