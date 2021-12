Consultez les comptes-rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Le Lightning écrase les Flyers 7-1

Corey Perry a inscrit deux buts et récolté une passe et Ryan McDonagh a marqué un but et obtenu deux passes pour mener le Lightning de Tampa Bay à une victoire de 7-1 sur les Flyers de Philadelphie dimanche soir.

Mathieu Joseph, Taylor Raddysh, Boris Katchouk et Pat Maroon ont également marqué pour le Lightning, qui a remporté sa troisième victoire d’affilée et un neuvième match lors de ses 12 derniers.

Victor Hedman a récolté trois mentions d’aide pour porter son total de passes à 21. Brian Elliott, le gardien du Lightning qui a joué les quatre saisons précédentes avec les Flyers, a effectué 38 arrêts.

Cam Atkinson a marqué pour les Flyers, qui ont perdu huit matchs de suite. Philadelphie est à deux défaites près d’égaler le record du club de 10 défaites consécutives. Carter Hart a effectué 10 arrêts avant d’être remplacé par Martin Jones, qui a également réalisé 10 arrêts.

Le dérapage des Flyers a commencé lorsque Tampa Bay s’est rendu à Philadelphie le 18 novembre et les a battus lors d’une fusillade 4-3.

Le match de dimanche était le dernier de la saison entre les deux équipes.

Les Flyers ont inscrit une moyenne de 2,4 buts par match depuis le début de la saison, ce qui les place au 27e rang de la LNH. Ils n’ont pas marqué plus de trois buts depuis le 27 octobre, une séquence de 18 matchs.

Aaron Bracy, Associated Press