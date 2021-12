Dominique Ducharme aurait de bonnes raisons d’être ébranlé ces jours-ci.

Une fiche de 6 victoires et 16 défaites. Une équipe qui doit composer avec des blessures qui perdurent. Un changement de directeur général. L’arrivée d’un nouveau VP aux opérations hockey. Des changements dans la vision de l’organisation, mais dont on ignore encore la nature.

Les raisons d’avoir la tête qui tourne sont là.

Mais Dominique Ducharme semble serein. En conférence de presse après l’entraînement hors glace de son équipe, mercredi midi, l’entraîneur-chef a été interrogé à savoir si les résultats de l’équipe depuis le début de la saison avaient une influence sur sa confiance en tant que coach.

« Je garde le cap », a-t-il répondu.

« Comme entraîneur, de toute façon, tu es toujours en train de regarder et essayer de peaufiner, changer… Je ne pense pas que ce soit une question de tout changer. C’est de trouver des petits ajustements, de nouvelles façons de l’amener aux joueurs, le pratiquer, l’enseigner, le démontrer dans n’importe quelle situation. »

« [C’est comme ça] aujourd’hui, [ça l’était aussi] l’année passée, il y a 5 ans et 10 ans. Ce sera pareil dans 5 ou 10 ans. On se remet tout le temps en question comme coach, c’est pour ça qu’on ne dort pas beaucoup le soir. »

Ducharme disait mercredi matin que Gorton était attendu « d’une minute à l’autre » au Complexe Bell de Brossard. Il n’avait à ce moment-là pas encore eu de conversation en profondeur avec le nouveau VP aux opérations hockey. On se doute que les deux hommes auront beaucoup de choses à se dire. « D’apprendre à le connaître, etc… C’est toujours mieux en personne », a soutenu l’entraîneur.

La machine à rumeurs roule à une vitesse folle depuis dimanche. Qui sera le choix de Geoff Molson pour compléter Gorton ? C’est la question que tout le monde se pose. L’ancien gardien vedette du Tricolore, Patrick Roy, a justement publiquement affirmé être intéressé par le poste, mardi.

Dominique Ducharme, lui, préfère cependant ne pas trop penser à tout ça.

« Ma famille et le reste, je leur ai dit de garder ça loin de moi, a-t-il mentionné. Ce n’est pas juste pour cette situation-là. La partie du travail que j’ai à faire, je me concentre là-dessus. »

C’est certain qu’il va y avoir des noms qui vont sortir, c’est normal. Je connais le marché, j’ai vécu ici. Je sais ce que c’est, le Canadien. Je sais qu’il va y avoir des noms, des rumeurs, mais avant qu’on ait la réponse à savoir qui prend ce poste-là, moi je n’ai pas grand-chose à voir là-dedans. Je n’ai pas d’opinion non plus à partager. Dominique Ducharme

« C’est le travail de Geoff [Molson], c’est son équipe, c’est lui le propriétaire, le grand boss de l’organisation », a-t-il conclu à ce sujet.

Encore des fleurs

C’était au tour de Jeff Petry de s’adresser aux médias pour la première fois depuis le congédiement de Marc Bergevin. Comme plusieurs de ses coéquipiers ces derniers jours, le défenseur de 33 ans n’avait que de bons mots à l’endroit de l’ex-DG.

« Il a vu mon potentiel quand j’étais à Edmonton et m’a amené ici pour terminer l’année, m’a offert un contrat, même deux. Je lui dois beaucoup et je le remercie pour tout ce qu’il a fait pour cette équipe, cette organisation et moi-même au cours de mes sept dernières années ici. »

« Berg aimait être autour des gars et prendre le pouls de le vestiaire en étant là. Sa porte était toujours ouverte. Il avait une communication ouverte, qui a aidé beaucoup de joueurs au fil du temps. J’ai été dans une équipe où c’était l’opposé, tu ne voyais pas vraiment le directeur général. »

Petry, qui connait des moments difficiles depuis le début de la saison, a indiqué que le changement de direction ne l’inquiétait pas pour la suite des choses.

« Ils vont venir et évaluer la situation, prendre la décision sur ce qu’ils veulent faire pour la suite des choses et sur ce à quoi ils s’attendent de l’équipe prochainement. Évidemment, des décisions doivent être prises et nous sommes au courant de ça. »

Trois blessés de retour ?

Après la séance en gymnase, un entrainement optionnel sur glace était prévu mercredi. Huit joueurs y ont pris part, dont Chris Wideman, Mathieu Perreault et Brett Kulak. Dominique Ducharme a fait savoir que les trois joueurs sont susceptibles de revenir au jeu jeudi, alors que l’Avalanche du Colorado sera en visite au Centre Bell.

Dans le cas de Joel Edmundson, pas de nouveau. Le défenseur doit encore passer des examens au cours des prochains jours.

Carey Price a de nouveau patiné seul sans équipement pendant une vingtaine de minutes, mercredi.

