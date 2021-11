PHOTO ÉRICK LABBÉ, LE SOLEIL

« Est-ce que j’aurais de l’intérêt ? Évidemment. Mais en même temps je suis conscient que c’est un processus et qu’il y a plusieurs très bons candidats qui vont être en lice. Mais si on m’appelle, c’est sûr que je vais écouter », a déclaré Patrick Roy aux réseaux TVA Sports et Radio-Canada en marge de la séance d’entraînement des Remparts de Québec, mardi.