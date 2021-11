La Ligue ECHL, c’est un peu nouveau pour tout le monde au Québec, même pour le directeur général des Lions de Trois-Rivières, Marc-André Bergeron. Ce dernier a appris tout récemment que la lutte ne se fait pas que sur la glace dans ce circuit. Elle se fait également avec de la paperasse dans les bureaux.

matthew vachon Le Nouvelliste

Les Royals de Reading et les Lions, qui s’affrontent à trois reprises cette semaine, ont poussé un peu plus loin leur rivalité naissante. En effet, le directeur des opérations hockey et entraîneur-chef des Royals, Kirk MacDonald, a décidé d’envoyer un bâton dans les roues de Bergeron au niveau de ses mouvements de personnel afin de s’assurer de ne pas retrouver dans ses pattes un certain Danick Paquette.