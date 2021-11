Consultez les comptes-rendus des matchs disputés vendredi soir dans la LNH.

Ovechkin marque dans une victoire des Capitals

Alex Ovechkin a marqué son 742e but en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et Conor Sheary a inscrit le but gagnant avec 1 : 22 à faire au match dans une victoire de 4-3 des Capitals de Washington sur les Blue Jackets de Columbus, vendredi soir.

Garnet Hathaway a ajouté deux buts pour compléter le pointage des vainqueurs. Il s’agit d’une troisième victoire consécutive pour les Caps. Ilya Samsonov a bloqué 26 tirs pour ajouter un premier gain à sa fiche depuis le 29 octobre.

Dans le camp des Blue Jackets, Sean Kuraly a trouvé le fond du filet deux fois et Gustav Nyquist a été l’autre buteur. Joonas Korpisalo a effectué 24 arrêts.

Le 742e d’Ovechkin est venu d’un véritable laser depuis le cercle droit à 10 : 19 de la première période. Ce but créait alors l’égalité 1-1. En plus de prendre seul le quatrième rang de l’histoire de la LNH avec ce filet, Ovechkin a aussi pris seul le premier rang de la colonne des buts cette saison avec son 12e de l’année.

Hathaway a donné une avance de 2-1 aux Capitals dès la 24e seconde de la deuxième période. Sept minutes plus tard, il a inscrit son deuxième du match sur une échappée.

Kuraly a ramené les Jackets dans le match avec son deuxième but de la partie à 8 : 11. Puis, Nyquist a ramené tout le monde à égalité 22 secondes plus tard. Il s’agit de son premier but depuis le match d’ouverture de la saison.

Nicole Kraft, Associated Press