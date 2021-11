(Utica) Jesper Boqvist et Graeme Clarke ont tous les deux récolté un but et une assistance, menant les Comets d’Utica vers une victoire de 4-2 contre le Rocket de Laval, dimanche soir.

La Presse Canadienne

Clarke a freiné la tentative de remontée du Rocket en faisant bouger les cordages à 12:54 du troisième engagement. Boqvist a fermé les livres en complétant le pointage dans un filet désert. Les deux joueurs ont tous deux inscrit leur deuxième but de la campagne.

Tyce Thompson et Joe Gambardella ont lancé le bal au deuxième vingt. Chase De Leo a participé à deux buts des Comets (7-0-0), qui n’ont toujours pas perdu depuis le début de la saison.

Nico Daws, qui a récemment effectué un petit passage dans la LNH, a repoussé 30 des 32 rondelles dirigées vers lui devant la cage du club-école des Devils du New Jersey.

Laurent Dauphin et Jesse Ylonen ont répliqué pour le Rocket (4-5-1), qui a subi un quatrième revers d’affilée. À son deuxième match dans la Ligue américaine depuis qu’il a été rétrogradé par le Canadien de Montréal, Cole Caufield s’est fait complice d’un but.

Michael McNiven a cédé trois fois en 26 lancers et il a subi une deuxième défaite de suite.