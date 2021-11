Ryan Johansen (92) et Trevor Lewis (22)

(Calgary) Matt Duchene a réglé le débat en prolongation et les Predators de Nashville ont battu les Flames de Calgary 3-2, mardi.

La Presse Canadienne

Les Flames ont bourdonné, mais tout de suite après, lors d’un deux contre un, Mikael Granlund a refilé à Duchene dont le tir a déjoué le gardien Jacob Markstrom, à 1 : 37 en prolongation.

C’était une deuxième mention d’aide pour Granlund dans le match. La série victorieuse des Flames prenait fin à six rencontres.

Juuse Saros a fait 38 arrêts, deux fois plus que Markstrom.

Luke Kunin et Filip Forsberg ont été les autres buteurs des Predators, qui sont invaincus à leurs quatre derniers matchs. Nashville sera de retour en action dès mercredi, à Edmonton.

Matthew Tkachuk et Oliver Kylington ont marqué pour les Flames, auteurs d’un seul but en six avantages numériques.

Johnnu Gaudreau a été blanchi de la feuille du score, et ce pour la première fois en huit matchs.

Calgary va maintenant se préparer à accueillir Dallas, jeudi.