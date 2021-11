PHOTO NAM Y. HUH, ASSOCIATED PRESS

(Chicago) Jesper Fast et Martin Necas ont marqué à 3:09 d’intervalle au troisième tiers et les Hurricanes de la Caroline sont restés invaincus en neuf matchs cette saison, mercredi, infligeant un revers de 4-3 aux Blackhawks de Chicago.

Jay Cohen Associated Press

Il s’agit du troisième meilleur départ dans l’histoire de la LNH, à égalité avec le Canadien de Montréal de 2015-16.

La Caroline amorçait le troisième vingt en déficit 3-2.

Derek Stepan a inscrit un but et une passe, tandis que Seth Jarvis y est allé d’un premier but dans la Ligue nationale.

Frederik Andersen a fait 27 arrêts, en lever de rideau d’un voyage qui se poursuivra samedi, à Sunrise.

Les Panthers ont une fiche de 8-0-1 à l’approche d’un match à la maison contre Washington, jeudi.

Alex DeBrincat (deux fois) et Patrick Kane ont répliqué, tandis que Marc-André Fleury a bloqué 28 tirs.