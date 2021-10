(Los Angeles) Il n’y a pas un million de cartouches qu’une équipe peut utiliser pour se remettre sur les rails pendant une saison.

Guillaume Lefrançois La Presse

Un congédiement ? Assez improbable quand l’entraîneur-chef vient de signer un contrat après avoir amené son équipe en finale. Une transaction majeure ? Même si le CH était dans la course pour Jack Eichel, l’attaquant des Sabres est blessé.

Reste toujours la bonne vieille rencontre d’équipe après une défaite. La saison n’est vieille que de neuf matchs et cette cartouche a été brulée samedi.

Le Canadien a en effet tenu une réunion d’équipe après un – autre– cinglant revers, une bastonnade de 5-2 aux mains des Kings qui, contrairement à ce que le pointage suggère, ne comptaient pas exactement sur Wayne Gretzky, Luc Robitaille et Rob Blake dans leur formation.

Il s’est écoulé une bonne vingtaine de minutes entre la sirène finale et l’arrivée de David Savard dans la salle de presse. Ni lui, ni Ben Chiarot, ni Tyler Toffoli ne sont évidemment rentrés dans les détails de cette rencontre, que l’on croyait à l’origine entre joueurs seulement. Dominique Ducharme non plus, mais comme il l’a sagement rappelé, « je ne peux pas les ramasser aux deux jours non plus ».

C’est donc Marc Bergevin qui l’a fait. Le directeur général du Canadien, lui dont l’avenir au-delà du mois d’avril est encore inconnu, s’est adressé aux joueurs.

Ce n’est pas une première, cela dit. Bergevin l’avait notamment fait en décembre 2015, après que son équipe eut subi une sixième défaite de suite. Le CH avait gagné son match suivant, trois des cinq suivants en fait, avant de se remettre à enchaîner les revers.

Pour ceux qui l’auraient oublié, cette campagne 2015-2016 s’était terminée à la fin novembre pour Carey Price. Encore cette saison, c’est sans son gardien numéro 1-du moins à moyen terme – que l’équipe devra trouver des solutions.

Cette fois, ce n’est pas que le Tricolore soit au cœur d’une série de défaites, mais plutôt qu’il n’arrive pas à aligner les victoires afin de rattraper le retard engendré par la série de cinq revers en lever de rideau.

« J’ai déjà vécu des choses de la sorte, a noté Toffoli. C’est difficile de s’en sortir. C’est une mauvaise séquence et il y a plusieurs éléments négatifs. Tu fais plus d’erreurs et tu te mets à tricher sur la patinoire, et tu te mets encore plus dans le pétrin. »

Troublant

Au-delà du classement, c’est la façon dont cette équipe perd qui est troublante.

Des sept défaites, c’est déjà la cinquième par un écart de trois buts ou plus. Excluons celle de 4-1 contre les Hurricanes, car le CH était dans le coup, le dernier but avait été marqué dans un filet désert et les Hurricanes forment une excellente équipe. Difficile d’en dire autant des Sharks, des Sabres, du Kraken et des Kings, les auteurs des autres dégelées. Doit-on ajouter que les Kings étaient privés de leurs deux premiers défenseurs ?

De plus, comment expliquer la réaction de l’équipe après qu’elle ait disputé une première période très convenable ? La période médiane était atroce, mais comme Ducharme l’a rappelé, « c’est 2-1, tu peux revenir en troisième et changer le vent de bord ». On vous laisse deviner la suite.

« Ça prend un certain niveau de compétition et de travail pour gagner dans cette ligue et présentement, on ne le fait pas avec constance. Nos résultats le prouvent », a estimé Chiarot.

Un exemple ? Prenons le désavantage numérique. Encore samedi, ce sont trois buts accordés dans cette situation, pour un total de 12 depuis le début de la saison, pour un taux de réussite de 64,7 %. S’il était mort, le mot « réussite » se retournerait dans sa tombe.

Les Kings ont marqué deux fois sur des jeux similaires, soit le tir des poignets pris du haut du cercle des mises au jeu. Dylan Larkin avait marqué de cette façon samedi dernier pour les Red Wings. Timo Meier, Kyle Okposo, Victor Olofsson et Pierre Engvall ont aussi touché la cible ainsi. C’est à croire que traîne quelque part un manuel d’instructions, peut-être même avec un bonhomme souriant comme chez IKEA.

« On a fait quelques ajustements à San José et ça a bien été. Mais il faut parfois concéder quelque chose, et on essaie de donner ce qu’il y a de moins dangereux, et s’assurer que le gardien sache d’où ça vient », a analysé Ducharme. Il ne l’a pas dit, mais nous le dirons pour lui : Jake Allen n’était pas non plus au sommet de sa forme.

Chiarot, lui, a rappelé « qu’il y a une part de sacrifice là-dedans, c’est évident. Tu dois être prêt à te mettre dans la ligne du tir quand c’est le temps. Tu dois aussi faire attention aux détails et t’assurer d’être bien positionné. »

Chiarot doit bien savoir de quoi il parle ; il a été le joueur le plus utilisé de son camp en infériorité numérique dans ce match (3 min 29 s), mais les Kings ont inscrit leurs trois buts pendant les quelque 2 min 30 s où il était au banc ! C’est plutôt contre le duo Romanov-Savard qu’ils ont sévi.

Les problèmes sont nombreux, le temps, limité. Le Tricolore se remet au travail dès dimanche après-midi, contre les Ducks, une autre équipe attendue dans les bas-fonds du classement cette saison.

« Si on gagne, on a une fiche de 3-2 dans nos cinq derniers matchs », a rappelé Ducharme. Difficile de partager son optimisme, mais si lui-même n’y croit pas, qui y croira ?