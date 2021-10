Après le dévoilement de l’œuvre d’art honorant la célèbre carrière de Guy Lafleur sur l’allée commémorative de la place Jean-Béliveau, voilà que son numéro 4 vient d’être retiré à tout jamais de la circulation par la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Mikaël lalancette Le Soleil

Accompagné des membres de sa famille et de dix anciens coéquipiers des Remparts, Lafleur a reçu une ovation de plus de quatre minutes par les spectateurs réunis au Centre Vidéotron jeudi soir. L’entraîneur-chef et DG des Remparts, Patrick Roy, le Commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, l’ancien coéquipier de Lafleur chez les Remparts, André Savard, et le maire de Québec, Régis Labeaume, ont tour à tour rendu hommage au gagnant de cinq coupes Stanley.