Ivan Prosvetov (50) et Anthony Cirelli (71)

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS

(Tampa) Alex Killorn a inscrit deux buts en première période et le Lightning de Tampa Bay a défait les Coyotes de l’Arizona 5-1, jeudi soir.

La Presse Canadienne

Le Lightning a signé une première victoire à domicile cette saison, après avoir amorcé sa campagne avec un dossier de 0-2-1 au Amalie Arena.

Les Coyotes n’ont toujours pas connu la victoire en sept parties cette saison (0-6-1) et ils ont perdu les deux premiers matchs de leur voyage de cinq à l’étranger.

Steven Stamkos a récolté un but et une assistance en première période, Alex Barré-Boulet et Andrej Sustr ont aussi enfilé l’aiguille pour la troupe de Tampa Bay.

Andrei Vasilevskiy a repoussé 24 lancers et il a perdu son blanchissage à 7 : 24 du troisième vingt, quand Lawson Crouse a marqué le seul but des Coyotes.

Le gardien recrue Ivan Prosvetov, qui disputait un premier match depuis qu’il a été rappelé de la Ligue américaine de hockey, a conclu la rencontre avec 23 arrêts pour les Coyotes.