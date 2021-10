Andrew Mangiapane (88) et Mika Zibanejad (93)

(New York) Andrew Mangiapane a inscrit deux buts et les Flames de Calgary ont battu les Rangers de New York 5-1, lundi soir.

Vin A. Cherwoo La Presse Canadienne

Blake Coleman et Mikael Backlund ont tous les deux amassé un but et une assistance alors que Christopher Tanev a fait bouger les cordages à une occasion pour les Flames, qui ont remporté un troisième match consécutif.

Johnny Gaudreau a obtenu une septième mention d’aide cette saison et Jacob Markstrom a stoppé 28 lancers devant la cage des Flames.

Dryden Hunt a été l’auteur du seul but des Rangers, qui avaient gagné leurs quatre dernières sorties. Igor Shesterkin, qui effectuait un cinquième départ, a conclu la rencontre avec 32 arrêts.

Tirant de l’arrière 2-0 après 40 minutes de jeu, les Rangers ont réduit l’écart quand Hunt a sauté sur un retour de lancer de Markstrom pour marquer son premier but de la campagne.

Coleman a redonné une priorité de deux buts à la troupe albertaine moins de trois minutes plus tard, envoyant son propre retour derrière Shesterkin.