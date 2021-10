(Buffalo) Charlie Coyle a marqué un but et a ajouté deux mentions d’aide à sa fiche alors que Linus Ullmark repoussait 34 tirs contre son ancienne équipe pour guider les Bruins de Boston vers une victoire de 4-1 sur les Sabres de Buffalo vendredi soir.

Jonah Bronstein Associated Press

Taylor Hall a ajouté un but et une aide, Brad Marchand a récolté deux mentions d’aide, puis David Patrnak et Thomas Nosek ont marqué un but chacun pour contribuer à l’attaque des Bruins. Ceux-ci ont rebondi de belle façon à la suite d’une défaite de 6-3 subie mercredi face aux Flyers à Philadelphie.

Les Sabres n’ont pu miser que sur un but de Victor Oloffson. Craig Anderson a effectué 22 arrêts dans la défaite.

Coyle a donné une avance de trois buts aux Bruins en faisant bouger les cordages en avantage numérique à 5 : 17 en deuxième période. Il s’agissait du premier but accordé par les Sabres en désavantage numérique depuis le début de la saison.

Placé dans le cercle de mise en jeu à droite du filet, Marchand a refilé une passe à Coyle qui a évité trois bâtons de joueurs des Sabres pour se faufiler jusqu’à lui, à la gauche d’Anderson.

En fin de première période, Coyle avait été à l’origine du deuxième but des Bruins lorsqu’il a effectué une passe parfaite sur la lame du bâton de Nosek qui fonçait dans l’enclave. Ce dernier n’a eu qu’à pousser la rondelle dans une cage abandonnée par un Anderson complètement déporté sur sa gauche.

Hall, qui a lui aussi obtenu une mention d’aide sur le but de Nosek, a complété le pointage en marquant dans un filet désert en fin de match.

Ullmark a vu son blanchissage gâché alors qu’il ne restait que 5 : 25 en troisième période.