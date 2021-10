Hendrix Lapierre (29) juste avant son but, devant le gardien Jarred Tinordi (5)

PHOTO ALEX BRANDON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Une entrée plus que parfaite pour Hendrix Lapierre

Les rêves peuvent devenir réalité.



Jean-François Plante Le Droit

Gamin, Hendrix Lapierre portait le chandail d’Alex Ovechkin et son affiche tapissait un mur de sa chambre. Mercredi soir dernier, à son premier match en carrière dans la LNH, le centre de 19 ans était assis à côté de lui sur le banc des Capitals de Washington. Un sourire permanent trahissait son sentiment de fierté. Comme Ovechkin dans la victoire de 5-1 contre les Rangers de New York, il avait aussi marqué un but.