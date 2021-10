(Toronto) Artemi Panarin a fait bouger les cordages en prolongation et les Rangers de New York ont battu les Maple Leafs de Toronto 2-1, lundi soir.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Mika Zibanejad a ajouté un but et une mention d’aide pour les Rangers, récoltant son 100e match de plus d’un point dans la LNH. Igor Shesterkin a réalisé 40 arrêts.

Michael Bunting a répliqué pour les Maple Leafs, qui ont vu Jack Campbell repousser 21 rondelles.

Panarin a donné la victoire aux Rangers à 3 : 48, lors d’une excitante période de prolongation. Il a accepté une passe de Zibanejad avant de déjouer Campbell du côté du bloqueur.

Auston Matthews a effectué ses débuts cette saison pour les Maple Leafs, après avoir raté les trois premières parties de la saison parce qu’il guérissait une blessure au poignet gauche.

Il s’agissait de la première visite d’un club américain de la LNH au Scotiabank Arena depuis le 9 août 2020. Les Blue Jackets de Columbus avaient alors éliminé les Maple Leafs lors de la série de qualification de la LNH.