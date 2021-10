Tyler Toffoli cédera sa place à Joel Armia sur le trio qu’il formait en compagnie de Nick Suzuki et Cole Caufield.

Il faut changer des choses quand ça va mal, et c’est en plein ce que Dominique Ducharme a choisi de faire en vue du match de samedi soir.

Richard Labbé La Presse

Ainsi, l’entraîneur du Canadien va employer les mêmes joueurs que lors du match précédent, mais il y en a quelques-uns qui vont devoir changer de place.

En attaque, le trio de Nick Suzuki aura un nouvel ailier gauche en la personne de Joel Armia. Tyler Toffoli ira donc prendre cette place sur le troisième trio. En défense, Brett Kulak laissera sa place à Alexander Romanov sur le premier duo de Jeff Petry, et Kulak lui-même ira patiner sur le troisième duo.

On a trois trios qui peuvent nous apporter de la production offensive. On a choisi d’apporter ces changements suite à ce qu’on a vu dans les premiers matchs. Dominique Ducharme, entraîneur-chef du Canadien

Deux premiers matchs qui ont été des défaites pour le Canadien, et la bonne nouvelle, c’est que le club aura l’occasion de retrouver ses partisans au Centre Bell, lors de la visite des Rangers de New York samedi soir.

Ce sera le premier match de 2020-21 à domicile pour le Canadien, et les joueurs ont de toute évidence bien hâte. Incluant Jonathan Drouin, qui devrait recevoir un accueil chaleureux.

« Je ne me mets pas trop d’attentes, je suis sûr que ce sera un bel accueil de la part des partisans, a expliqué le joueur québécois. On aura une belle présentation avant le début du match, on aura du plaisir, mais il faudra aussi être prêt pour le match. Nous devrons nous concentrer sur les Rangers. »

Comme prévu, aucun des joueurs blessés du CH ne pourra revenir au jeu samedi soir, mais à tout le moins, ça regarde assez bien pour l’attaquant Mike Hoffman, qui s’est entraîné ce matin et qui pourrait prendre part au match suivant, mardi soir au Centre Bell.

De son côté, le défenseur Sami Niku a obtenu le feu vert et devient disponible pour l’entraîneur Dominique Ducharme.