Joshua Roy arrivait au Canadien avec une réputation un peu lourde à traîner. C’est parfois ce qui arrive quand un joueur est le tout premier choix au repêchage de la LHJMQ, et que deux ans plus tard, il doit attendre le 150e rang avant d’entendre son nom à l’encan de la Ligue nationale.

Guillaume Lefrançois La Presse

Roy en est bien conscient et il n’est pas passé par quatre chemins pour l’exprimer, lundi, après la défaite de 4-3 des espoirs du Canadien contre ceux des Sénateurs d’Ottawa, à Brossard.

« Je veux changer… Les gens disent pas mal que je suis un gars qui est lâche. Je veux changer mon image. Je suis un gars qui peut compétitionner tous les soirs, qui peut travailler », a raconté l’attaquant, en visioconférence.

À son premier point de presse, jeudi, Roy avait mentionné qu’il avait perdu une vingtaine de livres depuis la saison dernière. Que ce soit comme récompense pour son sérieux ou pour des raisons autres, l’attaquant du Phoenix de Sherbrooke a été jumelé avec les deux attaquants les plus expérimentés de ce camp des recrues, soit Rafaël Harvey-Pinard et Jan Mysak.

Lundi, ce trio n’a pas été aussi dominant que samedi, mais Roy a reçu les éloges de son entraîneur.

« Après deux matchs, c’est un de nos joueurs avec le plus d’habiletés, a estimé Jean-François Houle, l’entraîneur-chef du Rocket de Laval, qui dirige ce camp des recrues. Il a fait toute une passe en avantage numérique à Harvey-Pinard. C’est un gars qui travaille aussi, il a gagné ses batailles le long des bandes. Il a un bel avenir devant lui. »

C’est effectivement une jolie passe transversale que Roy (32) a servie à Harvey-Pinard sur le premier but des Montréalais. « Honnêtement, c’est super le fun jouer avec lui, a reconnu Harvey-Pinard. Il a une super vision de jeu, il travaille fort. Sur le but, c’était vraiment une belle passe, j’avais seulement à lancer. C’est une belle surprise au camp. »

Voyez la passe de Roy

Roy a aussi fait dévier un tir d’Arber Xhekaj pour réduire l’avance des Sénateurs à deux buts.

Il retournera, selon toutes vraisemblances, à Sherbrooke cette saison, où il tentera de poursuivre ce qu’il avait amorcé dans sa moitié de saison là-bas, après avoir été échangé par les Sea Dogs. En 20 matchs, Roy avait enfilé 13 buts et ajouté 5 passes.

Faux départ

Roy était un des rares points positifs de ce match du côté montréalais. Le pointage final de 4-3 masque le fait qu’après 25 minutes de jeu, c’était 4-0 pour les visiteurs. Houle a alors demandé un temps d’arrêt et son équipe s’est ressaisie.

« Il faut jouer 60 minutes. On ne peut pas commencer sur les talons et espérer gagner. Les jeunes vont apprendre, a prévenu Houle.

« [Les Sénateurs] ont de bons joueurs et on va leur donner du crédit. Ils sont arrivés et ont mis beaucoup de pression sur nos défenseurs dès le départ. C’était à nous de répondre. On a répondu, mais il était un peu trop tard. »

Le jeune Kaiden Guhle, choix de 1er tour du Tricolore en 2020, a fait partie de ceux qui ont connu des moments plus difficiles, lui qui avait livré une bonne performance samedi. Riley Kidney (2e tour en 2021) en est un autre qui a peiné à plusieurs reprises. Il n’avait rien cassé non plus samedi, mais à 168 lb, il est un des joueurs les plus chétifs au camp. Il n’a aussi que 18 ans.