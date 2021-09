(Brandon) L’Université de Brandon a publié un communiqué pour dénoncer les propos de l’ex-joueur étoile de la LNH Theoren Fleury, qui fait la promotion d’idées complotistes.

La Presse Canadienne

L’établissement d’enseignement supérieur du sud-ouest du Manitoba avait décerné un doctorat honorifique à Fleury en 2015.

Fleury avait obtenu ce diplôme pour « sa contribution significative » à la lutte contre la pédophilie.

L’Université de Brandon a mentionné que les récents commentaires publics de Fleury au sujet du passeport vaccinal contre la COVID-19 « sont une tache sur son héritage ».

L’université a publié un communiqué après que Fleury eut rédigé un gazouillis dans lequel il prétend que le passeport vaccinal sera utilisé par les pédophiles afin de cibler des enfants.

Fleury a ensuite effacé son gazouillis.

Il n’a toujours pas répondu aux demandes de La Presse Canadienne pour expliquer ses commentaires.

Fleury, qui a participé au match des étoiles de la LNH à sept reprises, a marqué 455 buts et récolté 633 mentions d’aide en 15 saisons avec les Flames de Calgary, l’Avalanche du Colorado, les Rangers de New York et les Blackhawks de Chicago.