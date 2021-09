(Pittsburgh) Les Penguins de Pittsburgh ont consenti un contrat d’une saison au gardien Louis Domingue.

La Presse Canadienne

Il s’agit d’un contrat à deux volets d’une valeur de 750 000 $ US dans la LNH.

Domingue, qui est âgé de 29 ans, a passé la dernière saison dans l’organisation des Flames de Calgary. Il a principalement fait partie du groupe de réserve de l’équipe et a participé à une rencontre des Flames et trois du Heat de Stockton, dans la Ligue américaine de hockey.

En sept saisons dans la LNH avec les Coyotes de l’Arizona, le Lightning de Tampa Bay, les Devils du New Jersey, les Canucks de Vancouver et les Flames, Domingue a compilé un dossier de 58-59-10, avec une moyenne de 3,05 et un taux d’efficacité de ,904. Il a connu ses meilleurs moments en 2018-19 avec le Lightning, quand il a affiché un dossier de 21-5-0, incluant une séquence de 11 victoires d’affilée. Il s’agissait alors d’un record d’équipe.

Natif de Mont-Saint-Hilaire, Domingue a été sélectionné en cinquième ronde, 138e au total, par les Coyotes lors du repêchage de 2010 de la LNH.