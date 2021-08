(Saint Paul) Le défenseur Jordie Benn a signé un contrat d’une saison et 900 000 $ US avec le Wild du Minnesota.

La Presse Canadienne

Benn, qui est âgé de 34 ans, était joueur autonome sans compensation.

La saison dernière, Benn a récolté un but et neuf aides en 39 rencontres avec les Canucks de Vancouver et les Jets de Winnipeg. Il est passé des Canucks aux Jets le 12 avril en retour d’un choix de sixième ronde.

En 556 matchs dans la LNH avec les Stars de Dallas, le Canadien de Montréal, les Canucks et les Jets, Benn a accumulé 24 buts, 103 aides et 222 minutes de punition. Il a appliqué 670 mises en échec et bloqué 908 tirs.