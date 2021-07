Dans une lettre publiée ce mercredi et adressée « à tous ceux qui ont été affectés par notre décision », Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du club, a présenté ses excuses à la suite de la décision de son équipe de direction de faire de Logan Mailloux son choix de premier tour au repêchage 2021.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Le défenseur ontarien a été reconnu coupable d’un crime sexuel commis en Suède en novembre 2020 et avait demandé publiquement, quelques jours avant le repêchage, de ne pas être sélectionné.

Jusqu’à nouvel ordre, le jeune homme demeurera un membre de l’organisation, mais il ne participera pas au camp d’entraînement en septembre. « Jouer dans la LNH est un privilège et non un droit. Au cours de l’année, nous ré-évaluerons la situation et déterminerons si Logan est prêt à joindre notre organisation », écrit M. Molson.

« Je comprends que vous vous attendez à plus de notre part et que nous vous avons déçus, ajoute-t-il. En effet, les Canadiens de Montréal, c’est beaucoup plus qu’une équipe de hockey. Les gestes posés par Logan ne reflètent en rien les valeurs de notre organisation et je veux m’excuser pour le grave malaise que cette décision a causé. »

« Nous avons accordé à Logan une seconde chance, mais ce faisant, nous avons échoué à bien saisir la portée de notre décision sur la victime ainsi que sur toutes celles et ceux qui ont souffert de circonstances similaires. Encore une fois, je tiens à m’excuser auprès de toutes celles et ceux qui ont été affectés par notre décision. », poursuit-il.

Consternation

Marc Bergevin, directeur général du club, a créé la consternation, vendredi soir dernier, en prononçant le nom de Mailloux.

L’automne dernier, Mailloux a été condamné par la justice suédoise après avoir photographié, sans son consentement, sa partenaire sexuelle, puis après avoir distribué le cliché et révélé l’identité de la jeune femme à ses coéquipiers du SK Lejon, formation évoluant en troisième division suédoise. Il a dû payer une amende de 2000 $. Au Canada, la distribution d’une image intime sans le consentement de la personne photographiée est inscrite au Code criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

La surprise a été unanime à travers la LNH que le jeune homme soit choisi dès le premier tour. L’indignation a été forte au Québec, alors que le choix du Tricolore a été dénoncé de manière quasi unanime dans les médias de la province.

Au cours des derniers jours, des partenaires de longue date de l’équipe, notamment les rôtisseries St-Hubert, La Cage – Brasserie sportive, Desjardins et le Groupe Jean Coutu, ont exprimé leur inconfort par rapport à la situation. Certains d’entre eux ont même affirmé qu’ils réévalueraient leur relation d’affaires avec le CH.

À Québec, la ministre Isabelle Charest, déléguée à l’Éducation, responsable du Loisir et du Sport et responsable de la Condition féminine, s’était dite « déçue » de la sélection du Canadien. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a abondé dans le même sens en dénonçant une « erreur de jugement ».

« Perspective »

Dans sa missive, M. Molson affirme vouloir « partager [sa] perspective » par rapport au choix de son équipe.

Pour la première fois depuis vendredi, l’organisation formule une remarque adressée à la victime de Mailloux.

« Je tiens à dire que nous ne banalisons en rien ce qu’elle a subi et continue de subir en raison de ces gestes, écrit le grand patron du CH. Personne, et surtout pas une jeune adulte de 18 ans, ne devrait avoir à vivre une expérience aussi traumatisante que celle qu’elle a vécue. Nous nous engageons à les supporter, elle et sa famille, et à respecter leur vie privée. »

M. Molson ajoute néanmoins que « Logan est un jeune homme qui a commis une grave transgression » et qu’il « éprouve de réels regrets pour la douleur qu’il a causée ». « Il est engagé à devenir une meilleure personne et nous l’accompagnerons dans ce processus », ajoute-t-on, reprenant en substance le discours officiel du club déjà formulé au cours des derniers jours.

Affirmant qu’« à ce stade, seules nos actions auront une plus grande portée que nos paroles », M. Molson souligne que Mailloux ne participerait ni au camp des recrues ni au camp d’entraînement de l’équipe à l’automne – contrairement à ce qu’avait affirmé samedi Trevor Timmins, responsable du recrutement amateur du CH.

Du reste, il indique que l’équipe dressera un « plan détaillé », « avec l’aide d’experts sur le terrain », et ce, « afin de sensibiliser et d’éduquer nos jeunes hommes et jeunes femmes relativement à cet enjeu important ».

« Nous utiliserons notre plateforme et nos ressources afin que cette décision, qui en a blessé plusieurs, apporte des changements véritables et significatifs », assure-t-il.

Geoff Molson conclut sa lettre en remerciant « tous ceux qui ont offert leur rétroaction concernant cette situation, incluant nos partenaires et nos commanditaires, faisant en sorte que cette erreur permette à un grand nombre de personnes de grandir ».