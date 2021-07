La rumeur courait depuis quelques jours, et elle s’est confirmée : le défenseur David Savard s’est entendu avec le Canadien de Montréal.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Le Québécois de 30 ans a accepté une entente de quatre ans qui lui rapportera une moyenne de 3,5 millions de dollars par saison.

Avec Savard, qui vient de remporter la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay, le Canadien espérera combler le trou béant laissé par l’absence de Shea Weber sur le flanc droit de la défense. Ce ne sera toutefois pas si simple. Weber jouait près de 23 minutes par match la saison dernière, une moyenne que Savard n’a pas atteinte depuis 2015-2016. La saison dernière, le Maskoutain a joué en moyenne 20 minutes par match.

Savard se veut d’abord et avant tout un défenseur à caractère défensif. Il n’a pas joué en avantage numérique de façon régulière depuis cette même saison 2015-2016. Weber, lui, a joué en moyenne 2 min 22 s par match dans cette situation. Jeff Petry et lui étaient les uniques arrières employés régulièrement en supériorité numérique. Alexander Romanov et Ben Chiarot ont eu droit à de courtes auditions, mais les résultats n’ont pas été concluants.

Avec Guillaume Lefrançois, La Presse