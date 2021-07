Le Canadien soumet des offres qualificatives à six joueurs

Le Canadien de Montréal a annoncé avoir fait des offres qualificatives à six joueurs, lundi.

La Presse Canadienne

Il s’agit des attaquants Jesperi Kotkaniemi, Artturi Lehkonen, Michael Pezzetta et Ryan Poehling, du défenseur Otto Leskinen et du gardien Michael McNiven.

En 56 matchs avec le CH en 2020-2021, Kotkaniemi a inscrit cinq buts et 20 points. Le centre de 21 ans a ajouté cinq buts et huit points en 19 matchs de séries éliminatoires.

Lehkonen a fourni sept buts et 20 points en 47 rencontres la saison dernière. Il a ajouté trois filets et quatre points en 17 matchs lors des séries. Il a marqué le but gagnant lors du sixième match contre les Golden Knights de Vegas, propulsant les siens en finale de la Coupe Stanley.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Artturi Lehkonen

Pezzetta a disputé 20 matchs avec le Rocket de Laval (LAH), obtenant deux buts et cinq points.

À sa deuxième saison chez les pros, Poehling a mené le Rocket avec 25 points en 28 rencontres. L’attaquant a établi des sommets personnels au niveau des buts (11), des aides (14) et des points récoltés dans la Ligue américaine.

Leskinen a mené les défenseurs du Rocket avec 16 aides et 17 points en 33 matchs avec Laval. Il a pris part à un match avec le Canadien, le 10 avril. Leskinen a signé un contrat de deux ans avec Jokerit en Finlande. Via l’offre qualificative, le Canadien garde ses droits advenant un retour en Amérique du Nord.

McNiven a disputé 13 rencontres dans l’uniforme du Rocket, présentant une fiche de 7-3-3 et une moyenne de 2,59. Le natif de Winnipeg a signé un jeu blanc.