Les partisans n’ont pas été les seuls à être surpris lorsque le Canadien a sélectionné Logan Mailloux au 31e rang du repêchage d’entrée de la LNH, vendredi soir. Le principal concerné lui-même ne s’attendait pas à entendre son nom, a-t-il révélé samedi matin en visioconférence.

Simon-Olivier Lorange La Presse

La sélection du CH a causé la consternation dans le monde du hockey. Et pour cause. Le défenseur ontarien était classé parmi les meilleurs espoirs nord-américains de la cuvée 2021. Or, trois jours avant le repêchage, il avait lui-même diffusé un message sur les réseaux sociaux enjoignant les équipes du circuit à ne pas le choisir, estimant « ne pas avoir démontré suffisamment de maturité ou de caractère pour mériter [ce] privilège ».

Le jeune homme s’est rendu coupable d’un crime sexuel en novembre dernier, alors qu’il évoluait pour une équipe suédoise. Il a été mis à l’amende par la justice de ce pays après avoir diffusé à ses coéquipiers des images explicites de sa partenaire sans son consentement.

L’affaire a refait surface avant le repêchage. Mailloux s’est d’abord excusé dans une entrevue, mais sa victime a indiqué quelques jours plus tard ne pas croire à la sincérité de ses remords. Le jour même, le défenseur demandait que son nom soit ignoré au repêchage.

Cette manœuvre, en réalité, laissait le droit aux équipes de le sélectionner, et c’est ce qu’a fait le Tricolore à la toute fin du premier tour. Le défenseur a lui-même été pris de court : même s’il avait eu « plusieurs rencontres et entrevues » avec l’organisation au cours de la dernière saison, il n’avait eu aucune communication avec le Canadien après sa publication sur les réseaux sociaux. Il n’exclut pas que son agent ait discuté avec la direction – au moment de publier, La Presse ne s’était pas encore entretenue avec ce dernier à son sujet –, mais lui-même n’avait aucune idée de ce qui l’attendait.

Son opinion n’a pas changé : il ne croit toujours pas qu’il « mérite » le privilège qui lui est fait. N’empêche, devant les faits accomplis, il espère avoir « un impact positif sur la communauté ».

La nouvelle a créé l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux, où le CH a été pourfendu par des partisans choqués, et trouve maintenant écho dans la société civile.

Samedi matin, Mailloux a avoué être habité de sentiments « partagés ». Sans égard à ses actions passées, il réalise un rêve en faisant partie d’une équipe de la LNH. Mais il se dit pleinement conscient que cette histoire le hantera encore longtemps. « Je dois gagner la confiance des fans », a-t-il prévenu, afin qu’ils apprennent à l’« accepter ».

Alors que le directeur général Marc Bergevin a plusieurs fois répété, vendredi soir, que le Canadien allait « accompagner » le jeune homme, le plan de match sur le rôle de l’organisation dans son cheminement n’est pas encore établi, selon lui.

Néanmoins, estime-t-il, le Canadien « sait ce qu’il fait » et « sera capable de [l’]aider ». « Être à Montréal m’aidera à court et à long terme. »

« Manque de jugement »

Malgré l’enfilade rapide des évènements dans son cas, Logan Mailloux était préparé à répondre aux questions.

Il a d’abord lu une déclaration écrite, en anglais et en français. Comme il l’avait déjà fait au cours des derniers jours, il s’est navré d’avoir posé un geste « stupide », témoignant d’un « manque de jugement » et qu’il a commis « sans y penser deux fois ».

J’ai causé du tort à cette personne [sa victime] et à sa famille et je le regrette profondément. Ce que j’ai fait fera malheureusement partie de ma vie et de la sienne. Je sais que ça la suivra toute sa vie. Logan Mailloux

Il a en outre souligné à quel point il souhaitait devenir « une meilleure personne » et a assuré avoir confiance que le Canadien allait « beaucoup l’aider ».

« Je veux utiliser mon histoire pour être une partie de la solution dans l’avenir », a-t-il ajouté. Et de préciser : « Je veux raconter mon histoire, que la jeune génération évite de reproduire mes erreurs. Si je peux aider des gens, je crois que ç’aura un impact positif. »

Mailloux affirme se soumettre à une thérapie depuis « plusieurs mois » déjà. La professionnelle qui l’accompagne l’a aidé à faire le point sur sa vie et à trouver des manières de s’« améliorer » à la suite des évènements de l’automne dernier.

Depuis novembre, « je pense que j’ai changé », dit-il

« Plusieurs de mes traits de caractère ont changé. Je vois les choses différemment, je pense différemment. Je crois être plus réfléchi, plus attentionné. J’espère continuer à améliorer sur ces aspects. »