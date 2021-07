(Edmonton) Les Oilers d’Edmonton ont fait l’acquisition du défenseur Duncan Keith et de l’attaquant Tim Soderlund en provenance des Blackhawks de Chicago, lundi.

La Presse Canadienne

En retour, les Blackhawks mettent la main sur le défenseur Caleb Jones et un choix conditionnel au repêchage de 2022.

Les Blackhawks obtiendront le choix de troisième ronde des Oilers ou celui de deuxième tour, advenant une participation en finale de la Coupe Stanley de la troupe albertaine et que Keith se retrouve parmi les quatre défenseurs les plus utilisés de l’équipe lors des trois premières rondes des séries.

Âgé de 37 ans, Keith se joint aux Oilers en tant que vétéran de 16 saisons dans la LNH. Il a disputé 1192 matchs, tous avec les Blackhawks, et il a soulevé la coupe Stanley à trois reprises, soit en 2010, 2013 et 2015.

Mesurant six pieds un pouce et pesant 192 livres, Keith a pris part à 54 parties lors de la dernière saison. Il a récolté quatre buts et 11 aides et il a présenté un différentiel de moins-13.

Sélectionné par les Blackhawks en deuxième ronde, 54e au total, lors du repêchage de 2002, Keith a été le fer de lance de la défensive des Blackhawks pendant plus d’une décennie, remportant le trophée James Norris en 2010 et en 2014. Il a aussi gagné le trophée Conn Smythe en 2015 en tant que joueur le plus utile des séries.

Sur la scène internationale, Keith a représenté le Canada aux Jeux olympiques de 2010 et de 2014, décrochant chaque fois la médaille d’or.

Originaire du Manitoba, Keith vient au deuxième rang de l’histoire des Blackhawks au chapitre des matchs joués en carrière, au 10e pour les points (625), au sixième pour les aides (520), au cinquième pour les parties éliminatoires (135) et au septième pour les points en séries (86).

Soderlund, 23 ans, a passé la saison en Suède, avec Almtuna IS, et dans la Ligue américaine de hockey, avec les Ice Hogs de Rockford. Il a été sélectionné par les Blackhawks en quatrième ronde, 112e au total, lors du repêchage de 2017.