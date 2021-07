Les attaquants Alex Killorn et Nikita Kucherov se sont déplacés sur l’eau, contournant les bateaux et naviguant le long de la berge à bord d’une motomarine.

(TAMPA, Fla) Le Lightning de Tampa Bay a organisé une parade en bateau sur la rivière Hillsborough pour une deuxième fois en 10 mois, célébrant leur deuxième conquête de la Coupe Stanley consécutive avec des milliers de partisans.

La Presse Canadienne

La scène, qui survient cinq jours après que le Lightning eut éliminé le Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley, ne ressemblait pas au rassemblement au bord de la rivière organisé l’année dernière, après que la formation de Tampa Bay eut soulevé le précieux trophée dans un aréna vide en raison de la pandémie de COVID-19.

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, AP Luke Schenn, Victor Hedman et Steven Stamkos présentent la Coupe Stanley aux partisans de Tampa Bay

Des dizaines de partisans à bord de bateaux et d’autres embarcations ont pu observer de près la flotte transportant des joueurs et des entraîneurs. Un rassemblement d’après défilé dans un parc du centre-ville a été retardé de plus d’une heure lorsqu’un violent orage et des rafales ont forcé les partisans à se mettre à l’abri.

Éventuellement, Jeff Vinik, le propriétaire du Lightning, et les joueurs sont montés sur un podium et ont parlé aux partisans.

À un certain moment, l’attaquant Yanni Gourde a glissé sur la scène à bord d’un chariot tandis que d’autres joueurs et l’entraîneur-chef Jon Cooper sont descendus pour interagir avec les partisans massés le long des barricades.

PHOTO KIM KLEMENT, USA TODAY SPORTS Yanni Gourde

Le gardien Andrei Vasilevskiy, le joueur le plus utile des séries, a quant à lui placé le trophée Conn-Smythe sur sa tête, au grand plaisir des partisans arrosés par la pluie et le champagne.

PHOTO KIM KLEMENT, USA TODAY SPORTS Andrei Vasilevskiy

Il s’agit de la troisième parade de championnat de sport professionnel sur l’eau à Tampa Bay en 10 mois. Ce concept unique sur la rivière a été élaboré par les responsables de la santé de Tampa Bay afin d’assurer la sécurité de tous durant la pandémie.

La ville a aussi célébré la première victoire en 18 ans des Buccaneers de Tampa Bay au Super Bowl, en février.

Les festivités du mois de février ont couronné un parcours magique en séries des Buccaneers, qui ont été guidés par le légendaire quart Tom Brady. Les Buccaneers ont signé trois victoires en séries à l’étranger avant de devenir la première équipe de l’histoire à soulever le trophée Vince-Lombardi dans son propre stade.

Brady a aussi offert un moment mémorable aux partisans pendant la parade, lançant le trophée Vince-Lombardi d’un bateau à l’autre dans les mains du demi inséré Cameron Brate, dans ce qui sera probablement son plus fameux attrapé en carrière.

Le trophée Vince-Lombardi pèse sept livres alors que la Coupe Stanley pèse 34 livres et demie.

Par précaution, lundi, l’unité de plongée de la police de Tampa était en attente, mais les plongeurs n’ont pas été nécessaires, car la Coupe Stanley a été remise d’un bateau à l’autre en toute sécurité.