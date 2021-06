Le gardien Michael McNiven et les attaquants Michael Frolik et Tomas Tatar durant un entraînement, mardi.

(Tampa) Mardi après-midi à l’entraînement du Canadien. Un entraînement pour les 10 réservistes, en fait. Sur une séquence, Joel Armia et Tomas Tatar s’échangent la rondelle autour du gardien Jake Allen.

Guillaume Lefrançois La Presse

Armia, un géant aux mains de velours, ancien choix de premier tour, totalise 8 buts en 27 matchs de séries depuis son arrivée à Montréal. Tatar, un bon ailier gauche qui a du vécu, aurait pu connaître une troisième saison de suite de 50 points, n’eût été la pandémie.

Quand on parle de profondeur, elle se trouve aussi ici. Tatar est loin d’être parfait – il n’est pas laissé de côté pour rien – mais il demeure un réserviste de luxe.

Alors non, Luke Richardson n’est pas à court d’options, au lendemain de la cinglante défaite de 5-1 subie aux mains du Lightning de Tampa Bay, en ouverture de la finale de la Coupe Stanley.

On devine qu’Armia était sur la patinoire pour les mêmes raisons qu’il participait à l’échauffement lundi : pour se délier les jambes, après un repos forcé de quelques jours dû à la COVID-19. S’il avait été en santé, il y a lieu de croire qu’il n’aurait pas perdu sa place, puisqu’il était un ingrédient important d’un quatrième trio efficace.

La présence d’Armia à l’entraînement mardi, avec les surnuméraires, n’exclut donc pas son retour mercredi. Mais même si retour il y a, Richardson ne semble pas disposé à tout chambarder.

« Je ne pense pas que la solution soit dans les combinaisons, a affirmé l’entraîneur du Canadien, en visioconférence, mardi midi. On a vraiment joué un de nos moins bons matchs. Je ne crois pas que ce soit une question de qui joue avec qui. »

Revirements et nervosité

Richardson a dû parler de « gestion de la rondelle » 15 fois à ses deux dernières conférences de presse, pour expliquer pourquoi le Lightning – particulièrement le trio de Brayden Point – s’est éclaté contre le CH.

« Ils sont capables de créer leur propre attaque, ils n’ont certainement pas besoin de notre aide », a lancé l’entraîneur, une formule qu’on l’imagine très bien lancer en pleine séance vidéo avec ses joueurs.

Richardson a ajouté une explication pédagogique à souhait. « Les revirements les aident, car ça réduit la longueur de la patinoire pour eux et ça leur évite de jouer sur 200 pieds. »

Son explication tient en effet la route pour les trois premiers buts du Lightning. Les deux premiers ont commencé entre la ligne bleue défensive de Tampa et le cercle des mises en jeu ; le troisième, à la ligne rouge centrale.

Richardson et Phillip Danault ont évoqué la nervosité pour expliquer les difficultés de Nick Suzuki et Cole Caufield, deux des plus jeunes attaquants de l’équipe. « C’était une grosse scène. On avait des papillons », a estimé Richardson.

Suzuki ne s’est pas défilé. « On doit avoir confiance en nos moyens. Mais il y a des moments pour attaquer, a rappelé le jeune centre. Il faut comprendre quand il n’y a rien devant nous et ne pas essayer de créer quelque chose quand on n’a pas d’options. »

Un autre trio défensif ?

Le problème, c’est que l’entraîneur derrière le banc adverse s’est follement amusé avec les confrontations lundi. « On dirait qu’il essaie d’éloigner le trio de Point de nous », a noté avec justesse Phillip Danault, un stratagème qu’il a jugé « un peu choquant ». Choquant, mais dans les règles de l’art.

D’ailleurs, le Québécois ne devait pas s’attendre à revoir si souvent son vieux pote des Tigres Yanni Gourde. C’est ce dernier qui a été le rival le plus fréquent de Danault aux mises en jeu lundi : 10 fois, ils ont croisé le SherWood. À l’inverse, Danault a seulement affronté Point trois fois.

Alors, comment maximiser les chances de bien se défendre contre Point et Nikita Kucherov, de loin les deux attaquants les plus productifs des séries 2021 ? Et si la solution passait par la création d’un deuxième trio à vocation défensive, pour appuyer celui de Danault ?

Le scénario a d’ailleurs été évoqué par Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens du Canadien, pendant notre balado Sortie de zone. Essentiellement, il donnerait à Richardson deux unités capables de se défendre, notamment lors de mises en jeu en zone défensive.

Jake Evans et Paul Byron semblent être des candidats de choix pour évoluer au sein d’une telle unité. Les deux ont la vitesse pour suivre les meilleurs éléments adverses, et ont connu du succès lorsque jumelés. En saison, selon Natural Stat Trick, Byron a été le compagnon de trio qu’Evans a vu le plus souvent ; ils ont joué 276 minutes ensemble à 5 contre 5. Bilan : 10 buts marqués pour le CH, 5 buts accordés.

Cette solution n’est pas parfaite. La bouchée serait grosse pour Evans, qui vient de disputer sa première saison complète dans la LNH, et qui revient tout juste d’une commotion cérébrale. Mais il a connu de très bonnes soirées contre Connor McDavid, montrant un avantage de 3-1 aux buts marqués quand les deux se sont affrontés.

Et puis, en tenant pour acquis qu’Armia revient, qui serait laissé de côté ? Eric Staal, dont le leadership a été tant vanté ? Le jeune Caufield, déjà le tireur le plus habile de cette équipe ? Jesperi Kotkaniemi, toujours meilleur en séries qu’en saison, et qui partage le premier rang du Canadien avec 5 buts ?

Richardson peut toutefois se consoler en se disant que le trio de Point, Kucherov et Ondrej Palat, aussi bon soit-il, n’a pas non plus marqué trois buts par match tout au long des séries. Avant le match de lundi, à 5 contre 5, cette unité montrait un modeste bilan de +2 (9 buts marqués, 7 buts accordés).

Encore faut-il trouver la solution, même si elle n’est pas parfaite.