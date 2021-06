Était-ce de la fausse modestie ? De la politesse envers ses adversaires ? Ou de l’extrême sévérité envers ses troupes ?

Simon-Olivier Lorange La Presse

L’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper, a estimé, après la correction infligée au Tricolore, que ses hommes pouvaient faire encore mieux.

« J’ai aimé beaucoup de choses, mais il y a certainement de la place à l’amélioration », a-t-il répondu à un journaliste qui lui avait demandé s’il considérait avoir vu son équipe disputer un match quasi parfait.

En deuxième période, le Canadien a réduit l’écart, mais il a aussi obligé Andrei Vasilevskiy à se signaler, ce qui n’avait pas vraiment été le cas auparavant. « Juste là, c’est quelque chose à améliorer, a noté Cooper. Je pense qu’on peut en donner plus. Car une équipe qui perd le premier match poussera très fort pendant le suivant. On doit être encore meilleurs que [lundi] soir pour aller chercher ce deuxième match. »

La commande est de taille. Car le Lightning a été en contrôle de cette rencontre pendant la majorité de la soirée. Faire encore mieux ? Bonne chance.

Le trio de Brayden Point, Nikita Kucherov et Ondrej Palat a mis dans sa petite poche celui de Nick Suzuki, Cole Caufield et Tyler Toffoli, tandis que Phillip Danault a dû se dépatouiller, parfois difficilement, avec l’unité de Yanni Gourde.

« On s’en est tenus au plan de match et on l’a appliqué pendant 60 minutes », a souligné Kucherov.

Ce plan, a-t-on deviné, impliquait de bloquer la vue de Carey Price et de tout faire pour dévier des rondelles. Si les joueurs des Golden Knights de Vegas regardaient la télévision, ils ont vu la manière concrète d’exécuter ce qu’eux-mêmes n’ont jamais réussi à faire.

Le Lightning a inscrit trois de ses cinq buts à la suite d’une déviation. Erik Cernak, qui appuyait l’attaque, a habilement redirigé un tir de Palat derrière Price pour ouvrir la marque. Gourde s’est planté devant le gardien pour frôler la rondelle envoyée par Blake Coleman sur le deuxième but. Et Nikita Kucherov a été crédité du quatrième après que Ben Chiarot, pressé par Palat, eut boxé le projectile derrière son gardien.

« On sait que Price est un des meilleurs gardiens de la LNH, a vanté Cernak. Quand il voit la rondelle, il va l’arrêter. C’est pourquoi on voulait l’empêcher de voir les tirs en créant du trafic devant lui. »

Accentuer l’avance

Une autre partie de ce fameux plan de match, c’était de ne pas lever le pied si l’on s’appropriait l’avance. Là aussi, les joueurs du Lightning ont reçu une étoile dans leur cahier.

« On a appris de nos erreurs passées, a expliqué Steven Stamkos. En deuxième période, on les a laissés revenir dans le match, alors on s’est dit : on continue d’attaquer et d’appliquer de la pression. On a été récompensés avec un but rapide et on a disputé une bonne troisième période pour finir le match. »

Qu’a pensé Jon Cooper de ce troisième but des siens : « Vraiment important, super important, extra-important : choisissez le qualificatif qui vous plaît », a-t-il blagué.

« Chaque fois qu’on a l’avance, on veut l’accentuer, a-t-il ajouté. Quand une période s’amorce avec un score de 2-1, le prochain but, peu importe qui le marque, changera l’allure du match. Heureusement, il est allé de notre côté. »

Prudent, il a néanmoins rappelé qu’on « ne gagnait pas une série en un soir », mais a concédé qu’avec la constance qu’a affichée son club, « de bonnes choses arrivent ».

S’il fallait en plus que ça s’améliore d’ici au prochain match, le Canadien sera certainement mal pris.