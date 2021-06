L’équipe des sports La Presse

MATHIAS BRUNET

Lightning en 6

J’explique à nouveau : j’ai favorisé Toronto en six au premier tour. Montréal a gagné. Superstitieux, je n’ai pas voulu les « jinxer » et j’ai pris Winnipeg en six. Montréal a gagné, et j’ai pris Vegas en six. Prédiction en finale ? L’adversaire en six…

RICHARD LABBÉ

Canadien en 6

Depuis le début des séries, j’ai mis le Canadien gagnant à seulement une reprise, soit lors du deuxième tour contre Winnipeg. Mais comme en 1986 et en 1993, le club de 2021 semble être habité d’un désir de vaincre indéniable tout en sachant profiter des circonstances et de la moindre occasion. C’est le destin, et on ne peut pas aller contre le destin.

GUILLAUME LEFRANÇOIS

Lightning en 6

Tout le monde parle de l’attaque du Lightning, mais la défense sera très dure à percer, et c’est sans parler du gardien Andrei Vasilevskiy, toujours intraitable contre le Canadien.

SIMON-OLIVIER LORANGE

Lightning en 5

La profondeur des Golden Knights a été un mirage : celle du Lightning est bien réelle. Ça n’enlève rien au parcours extraordinaire du Canadien. Mais le Lightning est trop fort.

ALEXANDRE PRATT

Canadien en 6

Carey Price est dans sa bulle. Aucune chance que je mise contre lui pour la finale de la Coupe Stanley.