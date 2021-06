(LAS VEGAS, NV) Jeff Petry fait visiblement du progrès. Le défenseur du Canadien était de retour sur patins, dimanche, à l’entraînement de l’équipe à la veille du premier match de la série de troisième tour contre les Golden Knights.

Guillaume Lefrançois La Presse

Petry a rejoint ses coéquipiers à la toute fin de la séance principale du jour, échangeant quelques passes avec un autre blessé, Jake Evans. Après le passage de la surfaceuse, ils ont effectué des exercices en compagnie du troisième éclopé de l’équipe, Jon Merrill.

Petry, rappelons-le, s’est blessé lors du troisième match de la série contre les Jets de Winnipeg, quand deux doigts de sa main droite sont restés coincés dans un des trous de la baie vitrée permettant aux photographes d’y sortir leur objectif.

Sous le regard des docteursrs David Mulder et Dan Deckelbaum, au banc, Petry s’est donc livré à de nombreux exercices et était capable de dribler à deux mains avec la rondelle. On ne l’a toutefois pas vu prendre de tir frappé ou des poignets, mais il a effectué plusieurs passes. Il était confronté à Evans dans des exercices individuels, mais il se défendait surtout en tenant son bâton de la main gauche. Vers la fin de la séance, Petry s’est assis au banc, où Dominique Ducharme est venu aux nouvelles.

Interrogé sur le numéro 26 avant l’entraînement, Ducharme est demeuré évasif sur un échéancier de retour, disant que Petry pourrait recommencer l’entraînement avec l’équipe « peut-être lundi, peut-être mardi ».

Aucune date de retour n’est encore connue pour Evans et Merrill non plus, mais avant le début de la série, Ducharme avait précisé qu’aucun des trois ne devrait être prêt à temps pour le premier match contre Vegas.

Du reste, les trios et duos de défenseurs sont restés les mêmes qu’au dernier match. Le deuxième tandem de défenseurs était donc encore formé de Joel Edmundson et Brett Kulak, tandis qu’à l’avant, Tomas Tatar s’entraînait au sein du cinquième trio, avec les réservistes Alex Belzile et Michael Frolik.