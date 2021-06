Le Suédois Mattias Norlinder, l’un des espoirs les plus attendus par les partisans du Tricolore, a paraphé son premier contrat avec le Canadien, a annoncé le club jeudi matin.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

L’entente, d’une durée de trois ans, le lie au CH jusqu’en 2023-2024.

En 2020-2021, le défenseur de 5 pi 10 po et 179 livres a disputé une première saison professionnelle dans son pays natal. Il a ainsi récolté 10 points, donc 5 buts, en 37 rencontres avec les Indians de Frölunda, en première division du championnat suédois.

Norlinder, 21 ans, a été repêché au troisième tour (64e au total) en 2019. Cette sélection découle de la transaction qui a envoyé Max Pacioretty aux Golden Knights de Vegas, en septembre 2018. En retour de son capitaine de l’époque, le Canadien avait obtenu les joueurs Nick Suzuki et Tomas Tatar en plus d’un choix de deuxième tour en 2019. Le directeur général Marc Bergevin avait ensuite échangé ce choix contre deux choix plus éloignés, dont le 64e.