(Raleigh) Alex Nedeljkovic s’est avéré le gardien de confiance des Hurricanes de la Caroline même s’il s’agissait de ses premières armes en séries.

Aaron Beard

La Presse Canadienne

Il doit maintenant surmonter une erreur et garder le calme qui l’a propulsé vers de hauts sommets.

Nedeljkovic a amorcé les sept parties éliminatoires des Hurricanes et il fait partie d’un groupe de six gardiens à avoir obtenu au moins un blanchissage au cours des présentes séries.

Il revient aussi d’une troisième période difficile au cours de laquelle il a donné un mauvais but au Lightning de Tampa Bay, qui a pris les devants 1-0 dans la série de deuxième tour contre les Hurricanes.

Le défi pour Nedeljkovic est de gérer les hauts et les bas, alors que les Hurricanes accueilleront une fois de plus les champions en titre de la Coupe Stanley, mardi soir.

« Honnêtement, ce n’est pas différent des autres positions dans lesquelles j’ai été, a affirmé Nedeljkovic avant la série. Il y a évidemment plus de spectateurs dans l’aréna et plus de personnes qui regardent à la télé. Tu dois essayer de rester le plus équilibré possible, de te nourrir des hauts, mais de sortir rapidement des bas. »

Âgé de 25 ans, Nedeljkovic a éclos pour une équipe qui pensait se fier aux vétérans Petr Mrazek et James Reimer cette saison. Se méritant plus de travail en raison des blessures à Mrazek, Nedeljkovic a établi des records d’équipe au chapitre de la moyenne de buts alloués (1,90) et du pourcentage d’arrêts (,932) pour un gardien ayant disputé au moins 15 parties.

L’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind’Amour, a donné le rôle de partant à Nedeljkovic pour la première ronde des séries, contre les Predators de Nashville, et il a été efficace, voire même spectaculaire. Nedeljkovic a eu de l’impact en séries en tant que recrue, tout comme d’autres l’ont fait à travers la LNH.

Contre le Lightning, il a repoussé 24 des 25 tirs dirigés vers lui en deux périodes et demie, jusqu’à ce que Barclay Goodrow décoche un lancer d’un angle restreint. Nedeljkovic a mal couvert son poteau et il a vu la rondelle glisser derrière. La formation de Tampa Bay a pris les devants 2-1 sur ce jeu et le match s’est terminé de cette façon.

Brind’Amour a indiqué lundi que les Hurricanes avaient « beaucoup de confiance » en Nedeljkovic et il a noté que « tout le monde commettait des erreurs ».

« Je lui ai parlé ce matin et je lui ai dit que ce n’était pas grave, a ajouté le défenseur des Hurricanes Brady Skjei. Il a été fantastique. »

Nedeljkovic a remporté deux des trois duels en saison contre le Lightning, signant un jeu blanc le 20 février et ne permettant qu’un seul but le 20 avril.

« Il joue mieux la rondelle que la majorité des gardiens, ce qui est un atout pour eux, a observé l’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper. Au cours des années, j’ai été chanceux d’avoir des gardiens capables de bien maîtriser la rondelle alors je sais à quel point c’est un avantage. Il est combatif devant le filet. »

Brind’Amour n’est pas le premier entraîneur-chef à faire confiance à Nedeljkovic en tant que recrue. Mike Vellucci avait compté sur lui alors qu’il avait 16 ans, lors des séries de la Ligue de l’Ontario. Nedeljkovic l’a récompensé en amenant l’équipe jusqu’en finale d’association.

« Il a déjà pris part à des matchs importants, a mentionné Vellucci. Il est habitué à la pression. »

Vellucci s’est joint aux Hurricanes et il a eu une influence majeure dans sa sélection au deuxième tour du repêchage de 2014.

Nedeljkovic n’avait pas un pourcentage d’arrêts élevé à sa première saison chez les professionnels, dans la Ligue américaine de hockey, et il a éprouvé des difficultés avec sa constance. Le vétéran Michael Leighton, qui a gardé les filets en finale de la Coupe Stanley en 2010, l’a amené souper à Charlotte et il lui a prodigué des conseils.

« Ces jeunes joueurs arrivent et ils ne savent pas à quoi s’attendre, a déclaré Leighton. C’est difficile quand tu joues chaque soir et il y a beaucoup de pression sur toi. Si tu connais un mauvais match, c’est parfois difficile de revenir en force. »

Vellucci est devenu entraîneur des Checkers de Charlotte et il a une fois de plus fait confiance à Nedeljkovic. Cette fois, il a guidé les Cherckers vers le titre de la Coupe Calder, en 2019.

Nedeljkovic recherche maintenant le même résultat avec les Hurricanes.