L’attaquant américain Jack Drury marque le troisième but de son équipe contre le gardien du Kazakhstan Nikita Boyarkine lors de la ronde préliminaire des Championnats du monde de hockey sur glace masculin de l’IIHF, match du groupe B entre les États-Unis et le Kazakhstan à l’Aréna Riga de Riga, en Lettonie, le 25 mai 2021.

(Riga) Le gardien Cal Petersen des Kings de Los Angeles a repoussé 18 tirs et les États-Unis ont blanchi le Kazakhstan 3-0 et amélioré leur palmarès à 2-1 au Championnat du monde de hockey.

Associated Press

Son coéquipier des Kings Trevor Moore, le défenseur Adam Clendening et l’attaquant Jack Drury ont marqué pour les Américains, qui ont établi un record d’équipe au mondial pour les tirs au but pendant une période avec 25 au premier engagement et terminé la rencontre avec 52.

« Nous savions que le Kazakhstan mise sur une défensive serrée et je suis fier de la façon dont nos gars ont été capables de s’ajuster et d’obtenir la victoire, a précisé l’entraîneur Jack Capuano. C’est un groupe de joueurs qu’il est agréable de côtoyer. Plusieurs en sont à leur première expérience sur la scène internationale, ils sont fiers et démontrent une bonne éthique de travail. »

Le Kazakhstan a subi sa première défaite du tournoi après avoir gagné ses deux premiers matchs de groupe en prolongation. Le gardien Nikita Boyarkin a effectué 49 arrêts.

Dans un autre match, le Danemark a eu besoin d’un but de Markus Lauridsen en prolongation pour venir à bout de la Grande-Bretagne 3-2. Julian Jakobsen et Nicklas Jensen ont aussi marqué pour les Danois.

Après avoir perdu ses deux premiers matchs du tournoi contre le Danemark et la Biélorussie, la Suède a écrasé la Suisse 7-0.

Le défenseur Nils Lundqvist a obtenu un but et trois passes, tandis que l’attaquant Jesper Froden a marqué deux fois en plus d’amasser une aide.

La Suisse a subi un premier revers en trois matchs.

Dans le groupe B, la Finlande a eu raison de la Norvège 5-2.

Les Norvégiens seront les prochains adversaires du Canada, mercredi.

Le Canada est toujours en quête d’une première victoire, s’étant incliné à ses trois premiers matchs.