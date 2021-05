Chris Driedger (60) et Spencer Knight

(Sunrise) Les Panthers de la Floride ont confié leur saison à un gardien de but recrue qui n’avait encore jamais participé à un match des séries éliminatoires de la LNH. Spencer Knight a livré la marchandise, de manière spectaculaire.

Tim Reynolds

Associated Press

Le gardien âgé de 20 ans a bloqué 36 tirs, Mackenzie Weegar a marqué un but et ajouté une aide et les Panthers ont défait le Lightning de Tampa Bay 4-1 lors du cinquième match de leur série de premier tour, lundi soir, à Sunrise.

Le Lightning mène la série 3-2 et accueillera la sixième rencontre, mercredi soir. Mais Knight – le troisième gardien différent à entamer un match pour les Panthers depuis le début de la série – a frustré les champions en titre de la coupe Stanley.

Mason Marchment et Patrick Hornqvist ont aussi touché la cible pour les Panthers avant que Frank Vatrano n’ajoute un but dans un filet désert avec 14,6 secondes à écouler à la troisième période.

Aleksander Barkov a ajouté deux aides.

Ross Colton a inscrit le seul but du Lightning et Andrei Vasilevskiy a réalisé 34 arrêts.