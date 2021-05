Gilles Drouin a remporté le pool de hockey 2020-2021 de La Presse. Avec 1751 points, il a coiffé Rémi Provencher (1736) et Simon Poirier (1726). Martine Bouchard (1722) a terminé au pied du podium.

Simon Drouin

La Presse

En faisant défiler le classement, on voit un certain François Legault pointer au 92e rang, à égalité avec sept autres participants, avec une récolte totale de 1661 points.

Oui, il s’agit bel et bien du premier ministre du Québec, un maniaque de pools de hockey depuis longtemps. « Quand j’étais président d’Air Transat, on se faisait un pool maison. Ça mettait beaucoup d’ambiance », a indiqué M. Legault dans une communication écrite transmise par son cabinet.

Avec près de 23 000 inscrits, le classement du premier ministre, probablement la personne la plus occupée au Québec, en particulier durant la dernière année, n’est pas banal. Le pool de La Presse, qui permettait d’effectuer cinq échanges mensuels et imposait le respect d’un plafond salarial de 81,5 millions de dollars, exige un suivi attentif des joueurs et de l’actualité de la Ligue nationale.

« C’est une bonne façon de se changer les idées et une occasion de narguer les collègues au bureau », a expliqué M. Legault, qui a évidemment terminé devant ses 16 collègues de travail, sa principale fierté.

On s’est taquinés toute la saison. Je fais aussi le même pool avec un de mes fils, mon beau-frère et mon neveu. Je viens de battre mon beau-frère, Eddy De Sousa [il est 143e], grâce à Tyler Myers. François Legault, premier ministre du Québec

Cette saison particulière s’est conclue par une séquence de trois matchs entre les Flames de Calgary et les Canucks de Vancouver, durement éprouvés par une éclosion de COVID-19, alors que les séries éliminatoires avaient déjà commencé. Le chef de la Coalition avenir Québec avait prévu le coup en insérant ce mois-ci quatre membres des Canucks dans son alignement de 20 joueurs. Myers a inscrit un but et deux mentions d’aide lors des deux dernières parties contre les Flames, ce qui équivaut à sept points dans le pool de La Presse puisque la valeur des buts est triplée et celle des passes doublée pour les défenseurs.

À titre d’ancien comptable, M. Legault rappelle qu’il comprend « le concept d’optimisation ». « Je suis un maniaque des statistiques, des mathématiques et des probabilités. Il faut mettre beaucoup d’emphase sur les gardiens et les défenseurs. Il faut aussi se concentrer sur les joueurs qui sont sur le jeu de puissance. »

A-t-il le temps de suivre des rencontres à la télévision ? « Pas assez », a répondu M. Legault. Il se tient informé des dernières nouvelles en consultant plusieurs sites internet. Ses principales sources sont NHL Sports Edge, de NBC, Fantasy hockey top 100 forwards rankings, de la LNH, Games by Team, de Yahoo, les statistiques des joueurs de lnh.com, dailyfaceoff.com pour les gardiens partants et la composition des trios et NHL Hot or Not, de sportsforecaster.com.

L’infolettre matinale du collègue Mathias Brunet fait également partie des habitudes de lecture au bureau du premier ministre. « S’il a fait son pool seul, il m’impressionne ! », a réagi notre expert maison.

Bien sûr, le premier ministre n’a pas manqué de repêcher Connor McDavid et Leon Draisaitl, les deux super vedettes des Oilers d’Edmonton qui ont respectivement fini premier et deuxième compteur de la LNH, loin devant les autres.

D’autres joueurs ont été payants pour lui : « Les défenseurs Carlson, Hamilton, Hedman, Makar et Quinn Hughes. Marchand et Scheifele sont des aubaines. Et il faut choisir quelques jeunes joueurs à moins de 1 million pour respecter la masse salariale. »

Un moins bon coup ? « Rasmus Dahlin est décevant compte tenu de son talent », a-t-il répondu au sujet du jeune défenseur des Sabres de Buffalo, premier choix au total du repêchage de 2018.

M. Legault est un fin renard. En effectuant ses échanges au bon moment, il a réussi à maximiser le nombre de rencontres disputées par les 20 joueurs de son équipe. Ils ont cumulé 1110 matchs, au septième rang des plus hauts totaux parmi les 500 premiers au classement du pool.

Ce n’était pas un hasard.

Avec la pandémie, c’était plus important que jamais de prendre des joueurs qui avaient plusieurs matchs devant eux. François Legault

À ceux qui croiraient que l’excellent résultat du premier ministre relève de la chance, il pourrait répondre qu’il a déjà gagné le pool des séries de La Presse… Son prix : « Un bon de 1000 $ pour un voyage. Mais le voyage m’avait coûté beaucoup plus cher. »

En conférence de presse le 11 mai, le premier ministre Legault a fait réagir en qualifiant de « malheureux » le fait qu’aucun Québécois n’ait fait partie de l’alignement du Canadien de Montréal lors d’une rencontre, une première en 112 ans. En réponse à une question, il en avait appelé à la « sensibilité » du président Geoff Molson et du directeur général Marc Bergevin à l’égard des Québécois qui souhaitent voir des joueurs locaux dans l’uniforme bleu-blanc-rouge.

M. Legault soutient appliquer ce principe à son pool de hockey : à potentiel égal, il privilégie les Québécois.

« Oui, [Jonathan] Huberdeau [avant Barkov] », a-t-il offert à titre d’exemple, faisant référence aux deux attaquants des Panthers de la Floride. « [David] Perron jouait sur le premier trio [avec les Blues de St. Louis] et à un bas salaire. Mais il faut revoir le système de hockey au Québec. Il y a moins de Québécois dans la LNH, mais le CH doit faire plus d’efforts pour choisir des Québécois. »

Avec un peu de retard, pendant le match de jeudi soir, François Legault a répondu à l’invitation de son homologue Doug Ford, qui lui a proposé un pari sur l’issue de la série Canadien-Maple Leafs. Le premier ministre ontarien, un peu fanfaron, ne savait probablement pas à qui il avait affaire.