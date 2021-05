(Montréal) L’état de santé de l’attaquant du Canadien de Montréal Jake Evans est évalué au quotidien et il n’est pas exclu qu’il soit en uniforme pour le match no 2 de la série contre les Maple Leafs de Toronto, a affirmé l’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme vendredi.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse Canadienne

Le Canadien a perdu les services d’Evans vers la fin de la deuxième période et il n’est pas revenu au jeu par la suite. Après la rencontre qui s’est soldée 2-1 en faveur des Montréalais, Ducharme a affirmé qu’il ne croyait pas que l’absence d’Evans serait d’une longue durée.

On ignore toujours s’il s’agit d’une blessure au haut ou au bas du corps.

« Ce n’est pas une chose qu’on peut dire en ce moment… Mais comme on l’a déjà dit, on va utiliser notre profondeur. On va voir (samedi) pour l’alignement », a déclaré Ducharme en visioconférence.

Évidemment, les noms des jeunes attaquants Jesperi Kotkaniemi et Cole Caufield ont été évoqués pour le remplacer, si jamais Evans n’est pas en mesure de jouer samedi.

Celui de Paul Byron également, puisque le rapide attaquant a piloté le trio d’Evans après qu’il eut quitté la partie.

« On aime sa polyvalence, on l’a toujours dit. J’ai bien aimé son match hier », a résumé Ducharme, au sujet de celui qui a inscrit le spectaculaire but victorieux en troisième période.

À ce sujet, même le Musée des beaux-arts de Montréal a publié la photo du but de Byron sur Twitter avec la mention : « C’est un chef-d’œuvre ! #GoHabsGo ».

« Je l’ai vu plusieurs fois. Bien des gens m’ont envoyé des messages à ce sujet-là. […] Quand j’ai battu leur défenseur, je me suis retrouvé à genoux et j’ai tenté de garder le contrôle de la rondelle. Le reste est un peu flou. Je ne sais pas trop ce qui s’est produit, mais c’était un moment déterminant dans la rencontre », a évoqué Byron, le sourire aux lèvres.

D’autre part, Ducharme a évité de jeter de l’huile sur le feu en s’exprimant sur la bagarre entre l’attaquant du Canadien Corey Perry et celui des Maple Leafs Nick Foligno, à la suite du malheureux accident qui a envoyé le capitaine torontois John Tavares à l’hôpital.

Ducharme s’est simplement limité à dire qu’il s’agissait « d’un geste accidentel ».

De son côté, le vétéran Eric Staal, un ex-capitaine des Hurricanes de la Caroline qui a entamé sa carrière dans la LNH à une époque où les bagarres étaient encore monnaie courante pour régler des différends, n’a pas voulu en faire un plat.

« Il y avait beaucoup d’émotion dans l’air à ce moment-là de la rencontre. Personne n’a aimé voir ce qui est arrivé à John (Tavares). Nick (Foligno) avait l’impression que c’est ce qu’il devait faire, et c’est bien. Si ça m’était arrivé, en tant que capitaine, je n’aurais pas été offusqué qu’on vienne à ma défense. C’est comme ça, et c’est tout. »

L’avantage numérique à peaufiner

Par ailleurs, l’entraîneur-chef du Tricolore a aussi indiqué qu’il allait s’attarder avec ses hommes lors de la séance d’entraînement vendredi à effectuer des ajustements au niveau de l’avantage numérique.

Les unités d’avantage numérique des deux équipes ont connu des ennuis. Le Canadien a été 0-en-5 et les Leafs, 0-en-4. Le seul but marqué sur les unités spéciales a été celui de Byron, en infériorité numérique.

« Il y a une question d’exécution. On a eu quelques chances de marquer, mais on veut en provoquer plus, c’est certain », a confié Ducharme.

D’ailleurs, Ducharme n’a pas caché qu’il aimerait voir ses attaquants générer plus de chances de marquer. Il a notamment évoqué les noms de Nick Suzuki, Tomas Tatar et Phillip Danault à ce chapitre, même s’il a convenu « qu’à ce stade-ci de la saison, c’est difficile de créer des chances de marquer ».

« Il faut qu’on identifie nos options plus rapidement, qu’on exécute plus rapidement, et qu’on soit plus agressif lorsqu’on attaque leur filet. C’est certain qu’on veut faire un meilleur travail demain soir », a évoqué Ducharme.

Le pilote du Bleu-blanc-rouge s’attend toutefois à une série très serrée entre les deux équipes.

« On les connaît. On a joué 10 fois contre eux cette saison, donc je ne pense pas qu’ils vont complètement changer leur façon de jouer. Ils vont essayer d’être encore meilleurs, comme nous aussi », a-t-il évoqué.

Le deuxième match de la série de premier tour sera présenté samedi, toujours à Toronto.