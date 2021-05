Bryan Rust et Semyon Varlamov

(Pittsburgh) Bryan Rust et Jeff Carter ont marqué en première période pour permettre aux Penguins de Pittsburgh de vaincre les Islanders de New York 2-1, mardi, et ainsi niveler la série à une victoire de chaque côté.

La Presse Canadienne

Tristan Jarry a rebondi après un premier match difficile, lors duquel il avait accordé quatre buts sur 41 tirs. Il a réalisé 39 arrêts mardi pour décrocher sa première victoire en séries dans la LNH.

Rust a profité d’un revirement commis par le défenseur Ryan Pulock, devant le banc de son équipe, pour entrer en territoire adverse. L’attaquant a ensuite battu Semyon Varlamov d’un tir des poignets dans la partie supérieure à 3 : 22 du premier vingt.

Varlamov, qui n’était pas en uniforme pour le premier duel de la série, aurait probablement aimé revoir ce tir, qui est passé tout juste au-dessus de sa mitaine. Le gardien est demeuré immobile lorsque le tir a été décoché.

Les Penguins ont dominé les 20 premières minutes de la rencontre, si bien qu’ils ont réussi à doubler leur avance avant la fin de la période.

Carter, acquis par les Penguins à la date limite des échanges, a porté le compte à 2-0 en milieu de période, quand il a accepté une passe du revers de Jared McCann depuis l’arrière du filet des Islanders. Carter s’est ensuite déplacé vers sa droite pour se créer de l’espace, puis il a battu le gardien à l’aide d’un tir au ras de la glace.

Il s’agissait de son 40e but en carrière en séries. Ce filet représentait aussi son septième but gagnant en séries.

Les Islanders ont cependant semblé prendre du rythme au fil de la rencontre, tout comme ce fut le cas dimanche.

Josh Bailey a réduit l’écart avec un tir du revers dans la partie supérieure du but, ne laissant aucune chance à Jarry.

Les Penguins ont obtenu les meilleures chances de marquer en troisième, mais ils ont eu chaud dans les deux dernières minutes de la période.

Rust a écopé d’une pénalité avec moins de deux minutes à jouer en troisième pour avoir saisi la rondelle au vol, mais les Penguins ont écoulé plusieurs secondes en dégageant la rondelle.

Les Islanders n’ont obtenu aucune réelle chance de marquer au cours de leur avantage numérique à six contre quatre, alors que Varlamov avait été retiré au profit d’un patineur supplémentaire.

Varlamov a repoussé 43 tirs.

Le troisième match de la série aura lieu jeudi à Long Island.

Avec des informations de l’Associated Press