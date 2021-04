(Pittsburgh) Jeff Carter a réussi un premier but avec Pittsburgh et les Penguins ont été les vainqueurs 7-6 lors d’une pétarade avec les Devils du New Jersey, mardi.

Associated Press

Pittsburgh menait 6-0 après 40 minutes ; au troisième tiers, des leurs, seul Sidney Crosby a marqué (son 18e but de la saison).

Andreas Johnsson a amené le score au compte final avec 41 secondes au cadran. Le New Jersey a retiré son gardien pour un attaquant de plus, mais le score est resté le même.

Carter a été acquis de Los Angeles la semaine dernière.

Le coussin initial est aussi venu des buts de Mike Matheson, Bryan Rust, Brian Dumoulin, Teddy Blueger et Evan Rodrigues.

Jared McCann a obtenu deux passes, portant son total de points à 15 depuis 14 matchs.

Nico Hischier, Yegor Sharangovich, Nathan Bastian, Jack Hughes et Nolan Foote ont signé les autres buts des Devils.

Le New Jersey perdait un septième match d’affilée.