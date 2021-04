Parfois, un déménagement, ça fait du bien, et Pierre-Luc Dubois est sans doute très d’accord.

Richard Labbé

La Presse

L’attaquant des Jets, ce n’était un secret pour personne, ne filait pas le parfait bonheur à Columbus, et quand les Blue Jackets l’ont enfin échangé, le 23 janvier, sa vie s’est transformée.

Aujourd’hui, il se retrouve avec une fiche de 16 points en 24 matchs depuis qu’il est à Winnipeg, dont huit buts. Mais pour Paul Maurice, ce n’est pas tout ce qui importe.

« Il a connu un lent départ avec nous, suite à sa quarantaine et avec sa blessure aussi, a expliqué l’entraîneur des Jets jeudi midi. Mais j’ai été surpris de constater combien il a progressé en tant que joueur. On connaît son talent offensif mais il est aussi très bon dans sa zone. Il est au moins aussi bon que je ne le croyais… Je ne sais pas s’il va marquer 50 buts un jour, mais je crois qu’il peut produire plus que le meilleur trio de l’autre équipe à chaque soir. »

La dernière phrase est assez importante, surtout venant du coach, et surtout parce qu’elle concerne Dubois, un joueur souvent pointé du doigt par son entraîneur précédent à Columbus, qui trouvait au contraire qu’il avait tendance à se traîner les pieds.

Et puis justement, pendant que Dubois s’épanouit chez les Jets, Patrik Laine, l’attaquant vedette que le club de Winnipeg a envoyé aux Jackets au mois de janvier, en arrache joyeusement. En témoigne sa fiche d’aucun point à ses sept derniers matchs, et puis au fait, le dernier but de Laine remonte au… 11 mars.

Il y a aussi que Dubois sait s’ajuster, et un journaliste de Winnipeg lui a fait remarquer qu’il en est maintenant à une septième combinaison différente de trio en 25 matchs depuis qu’il est avec les Jets.

Ainsi, son partenaire Blake Wheeler n’y sera pas jeudi soir, lui qui a été blessé à la tête par un coup de coude de Brady Tkachuk des Sénateurs d’Ottawa lundi, lors d’une victoire de 4-3 des Jets. C’est Andrew Copp qui va aller patiner sur son trio, jeudi soir au Centre Bell lors du match face au Canadien.

« On ne remplace pas un gars comme Blake Wheeler, a expliqué Dubois jeudi midi. Il s’agit d’une grosse perte pour nous. Mais c’est la LNH et il n’y a personne qui va se mettre à pleurer pour nous… Avoir de la profondeur, c’est toujours important, mais ça l’est encore plus cette année. »

Sans surprise aucune, c’est Connor Hellebuyck qui sera devant le filet des Jets.