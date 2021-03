Samuel Morin a inscrit samedi son premier but en carrière dans la LNH

(Philadelphie) Samuel Morin a inscrit son premier but en carrière dans la LNH et les Flyers de Philadelphie ont battu les Rangers de New York 2-1, samedi soir.

Dan Gelston

Associated Press

Sélectionné au 11e rang du repêchage de 2013, Morin a dénoué l’impasse grâce à un tir de la pointe alors qu’il restait 4 : 27 à écouler en troisième période.

> Le sommaire de la rencontre

Morin n’avait pas obtenu un point en 14 parties dans la LNH. Les Flyers l’ont fait passer de défenseur à attaquant avant de le retourner à la ligne bleue.

Le grand défenseur québécois a peut-être marqué le plus important de la saison pour les Flyers, qui ont subi des revers de 9-0 et 8-3 contre les Rangers au cours de 10 derniers jours.

Nolan Patrick a aussi touché la cible pour les Flyers, qui sont grimpés en cinquième place devant les Rangers dans la section Est. Brian Elliott a stoppé 24 lancers.

Mike Zibanejad a marqué le seul but de son équipe et il a continué à terroriser les Flyers. Le Suédois a connu deux matchs de trois buts et trois aides lors des victoires convaincantes des Rangers contre la troupe de Philadelphie. Igor Shesterkin a effectué 35 arrêts.