(Tampa) Jouant devant des partisans pour une première fois cette saison, le Lightning de Tampa Bay a élevé au plafond sa bannière de champions de la coupe Stanley et il a défait les Predators de Nashville 6-3, samedi soir.

Erik Erlendsson

Associated Press

Tyler Johnson a récolté un but et une mention d’aide pour le Lightning. Alex Killorn, Brayden Point, Blake Coleman et Mathieu Joseph ont aussi marqué alors qu’Erik Cernak a amassé deux aides.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 28 tirs pour obtenir une 17e victoire cette saison, un sommet dans la LNH.

Erik Haula, Alexandre Carrier, avec son premier but en carrière dans la LNH, et Yakov Trenin ont fait bouger les cordages pour les Predators, qui montrent un dossier de 1-5-1 à leurs sept dernières sorties. Pekka Rinne a réalisé 21 arrêts.

Devant une foule de 3800 personnes, le maximum permis, le Lightning a élevé sa bannière dans les hauteurs du Amalie Arena et il s’est donné une avance de 3-0.

Johnson a ouvert le pointage à 6 : 55 du premier engagement et Joseph a doublé l’avance des siens avant le premier entracte. Killorn a ajouté un but pour le Lightning dès la troisième minute de jeu du deuxième vingt.