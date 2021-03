Ilya Sorokin et les Islanders blanchissent les Penguins

(Uniondale) Oliver Wahlstrom et Jean-Gabriel Pageau ont tous deux marqué en avantage numérique et le gardien recrue Ilya Sorokin a bloqué 20 rondelles pour donner une victoire de 2-0 aux Islanders de New York contre les Penguins de Pittsburgh, dimanche soir.