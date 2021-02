L’électrochoc lié au congédiement de Claude Julien et Kirk Muller n’a pas suffi pour que le Canadien sorte instantanément de son marasme des dernières semaines.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Kyle Connor a inscrit deux buts et les Jets de Winnipeg sont venus de l’arrière pour vaincre la formation montréalaise 6-3, jeudi soir au Bell MTS Place.

Sous les ordres de l’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme, le Canadien a joué avec énergie en début de rencontre.

Mais après avoir pris les devants 2-0, puis 3-1, le Tricolore a été renversé par les Jets. Ces derniers ont pris leur envol grâce à un but de Connor en avantage numérique tôt en deuxième période.

Joel Armia a réussi un doublé, tandis que Tomas Tatar a aussi touché la cible pour le Canadien (9-6-4), qui n’a que deux victoires à ses neuf dernières parties (2-5-2). Carey Price a accordé cinq buts sur 30 tirs.

Blake Wheeler a récolté un but et deux aides, Pierre-Luc Dubois et Mark Scheifele ont été crédités chacun d’un but et une aide, alors que Nate Thompson a été l’autre buteur des Jets (12-6-1). Connor Hellebuyck a effectué 18 arrêts.

L’attaquant Artturi Lehkonen avait été inséré dans la formation du Canadien par Ducharme à la place de Jake Evans.

Le Canadien a perdu les services de l’attaquant Josh Anderson tard en première période. Il a été victime d’un croc-en-jambe de Dylan DeMelo et est tombé lourdement contre sur son dos.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau samedi soir, toujours à Winnipeg.

L’histoire se répète

Le Canadien a commencé la rencontre avec énergie, mais ce sont les Jets qui sont passés les plus près de marquer en début de rencontre. Connor a atteint le poteau à la droite de Price après s’être moqué d’Alexander Romanov.

Anderson a ensuite raté deux belles occasions d’ouvrir le pointage, mais il n’a jamais été en mesure de tirer lors de deux chances à bout portant.

Armia a finalement ouvert le bal à 13 : 45, battant Hellebuyck entre les jambières en échappée.

Le Finlandais âgé de 27 ans est revenu à la charge à 17 : 29, peu de temps après qu’il eut été muté à la droite de Jonathan Drouin et Nick Suzuki à la suite du départ d’Anderson. Armia a profité d’une passe parfaite de Drouin lors d’une attaque à deux contre un.

Hellebuyck a été défié par Paul Byron en échappée tôt en deuxième période, mais Byron a raté la cible du revers.

Les Jets sont revenus dans le match grâce à un but en avantage numérique à 5 : 37 du deuxième vingt. Pendant que Shea Weber était au cachot pour avoir dégagé le disque par-dessus la baie vitrée, Connor a profité d’une rondelle libre dans la zone bleue du gardien pour inscrire son premier but de la rencontre.

Le Canadien a donné la réplique aux Jets, marquant un premier but en avantage numérique en 13 occasions depuis le 6 février dernier. Tatar a marqué après une courte remise de Jesperi Kotkaniemi.

Les Jets ont cependant ramené tout le monde à la case départ avant la fin du deuxième engagement.

Connor a d’abord inscrit son deuxième but du match à 11:50, complétant un bel échange à trois avec Nikolaj Ehlers et Paul Stastny. Wheeler a ensuite créé l’égalité à 14:31, quand son tir a semblé dévier contre Weber avant de surprendre Price.

Les Jets ont finalement pris les devants après 6:37 de jeu en troisième période. Thompson a profité d’une passe Mason Appleton pour surprendre Price et marquer son premier but de la saison.

Dubois a porté le coup de grâce à 12:37, quelques instants après la fin d’un avantage numérique des Jets. Scheifele a complété la marque dans un filet désert avec 1:38 à écouler au cadran.