Le Canadien

Une équipe plus offensive sous Dominique Ducharme ?

« La plus grande différence se situe sur le plan de la philosophie offensive. Peu importe si on détient l’avance ou non, on tente de marquer le prochain but. On presse le porteur de la rondelle et on obtient des chances de marquer. On met fin aux attaques adverses à la ligne bleue au lieu de laisser l’autre équipe entrer. On a ainsi de meilleures contre-attaques. »