Le protocole de la LNH pour se protéger de la COVID-19 a-t-il connu des ratés ?

La Presse

Voici les faits : les Devils du New Jersey et les Sabres de Buffalo se sont affrontés samedi et dimanche dernier. Lundi, on apprenait que plusieurs matchs des Devils devaient être reportés en raison du protocole COVID.

Aux dernières nouvelles, en date de mercredi, 17 joueurs de l’équipe étaient inscrits sur la liste d’exclusion pour cause de COVID-19. Il s’agit de Nate Bastian, Jesper Bratt, Connor Carrick, Aaron Dell, Nikita Gusev, Jack Hughes, Andreas Johnsson, Janne Kuokkanen, Michael McLeod, Kyle Palmieri, Damon Severson, Yegor Sharangovich, Ty Smith, Matt Tennyson, Sami Vatanen, Pavel Zacha et Travis Zajac.

Puis, mercredi, les Sabres étaient rendus à quatre joueurs sur cette fameuse liste COVID-19 : Taylor Hall, Tobias Reider, Rasmus Ristoleinen et Brandon Montour. Eux aussi devaient annuler leurs activités pour quelques jours.

Et jeudi, voilà que les Sabres confirment que leur entraîneur-chef Ralph Krueger est lui aussi atteint de la COVID-19. Une situation quand même plus préoccupante pour un homme de 61 ans.

La LNH annonçait d’ailleurs jeudi le retrait immédiat des baies vitrées derrière les bancs des joueurs de manière à permettre une meilleure circulation de l’air. Il y a présentement une quarantaine de joueurs sur la liste COVID de la LNH.