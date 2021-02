Alexander Romanov sera être rayé de la formation du Canadien pour la première fois de sa carrière mardi soir.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Claude Julien l’a confirmé en fin d’après-midi, mardi, à quelques heures du deuxième duel en deux soirs contre les Canucks de Vancouver.

« On lui a parlé ce matin. On a décidé de faire la rotation il y a quelques jours parce qu’on n’a pas de blessure, a expliqué Julien. En voyant le jeu d’en haut, ce n’est pas mauvais pour un jeune, il voit pourquoi il ne devrait pas faire ceci ou cela. On espère que ça amènera une progression dans son jeu. »

Romanov a commis un revirement en zone neutre qui a mené directement au premier but des Canucks, lundi, en première période. Il a tout de même joué 19 minutes.

Le troisième duo du CH sera donc composé de Kulak et de Victor Mete.

Jake Allen défendra le filet du Canadien. Il s’agira déjà d’un quatrième départ pour lui cette saison, en 10 matchs.