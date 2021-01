(Dallas) Jamie Oleksiak a inscrit le but déterminant tôt au troisième tiers et les Stars de Dallas l’ont emporté 7-3 face aux Red Wings de Detroit, jeudi.

Associated Press

Tyler Bertuzzi et Danny DeKeyser ont fait mouche et l’avance des Stars n’était plus que 4-3, avant les buts d’assurance de Ty Dellandrea et Justin Dowling.

> Le sommaire de la rencontre

Torontois de 20 ans, Dellandrea récoltait son premier but dans la LNH.

John Klingsberg a ensuite complété dans un filet désert.

Jake Oettinger a stoppé 19 tirs, méritant une première victoire dans la Ligue nationale. Dallas l’a choisi 26e au total en 2017.

Valtteri Filppula a aussi marqué pour les Red Wings, qui perdaient un quatrième match consécutif.

Joe Pavelski, Andrew Cogliano et Denis Gurianov ont réussi les autres buts des Stars, qui ont une fiche impeccable (4-0-0).

Pavelski en est déjà à quatre buts cette saison.

Miro Heiskanen a été complice de trois filets.