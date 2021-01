(Vancouver) Les Canucks de Vancouver ont battu les Sénateurs d’Ottawa 5-1 mercredi, prolongeant la séquence de défaites des Sénateurs à six.

Gemma Karstens-Smith

La Presse Canadienne

J. T. Miller a trouvé le fond du filet à deux reprises en plus d’ajouter une passe pour les Canucks (4-5-0), Tyler Motte a marqué deux fois et Elias Pettersson a récolté un but et une aide.

Le seul but des Sénateurs a été l’œuvre de Josh Norris lors d’un avantage numérique en première période.

Malgré ce que laisse présager le score final, les Sénateurs (1-5-1) ont tout de même mis à l’épreuve le gardien des Canucks, Thatcher Demko, à de nombreuses reprises, surtout en première période.

Demko a effectué 42 arrêts pour permettre à son équipe de décrocher une deuxième victoire consécutive. Marcus Hogberg a bloqué 30 des 35 tirs dirigés vers lui dans la défaite.

Les Sénateurs n’ont pas gagné de match depuis leur victoire de 5-3 contre les Maple Leafs de Toronto à leur première partie de la saison, le 15 janvier.

Les Canucks se sont assurés de la victoire à 11 : 46 de la troisième période, lorsque Jay Beagle a récupéré une rondelle libre après une mise en jeu. Il a dirigé le disque vers le filet, où il a dévié sur Motte.

Il s’agissait du cinquième but de la saison de Motte. En 34 parties l’an dernier, il en avait marqué quatre.

L’apport des joueurs de soutien a été essentiel pour les Canucks depuis le début de la saison, puisque Pettersson, leur joueur étoile, a eu de la difficulé à s’inscrire au pointage.

Pettersson a certainement causé de la confusion chez les employés du Rogers Arena, lorsque l’un de ses tirs a été arrêté par Hogberg pendant un avantage numérique en deuxième période. Les canons à fumée ont été activés, comme après chaque but des Canucks, mais la rondelle n’avait jamais traversé la ligne rouge.

Environ 30 secondes plus tard, Pettersson a marqué sur un jeu similaire pour creuser à 4-1 l’avance de son équipe.

J. T. Miller a marqué ses deux premiers buts de la saison en début de deuxième période.

Les Sénateurs avaient dominé la première période, alors qu’ils ont défié Demko à 24 reprises. Le gardien a cependant réalisé l’un de ses plus beaux arrêts en milieu de première période, lorsqu’il a empêché Brady Tkachuk de marquer lors d’une échappée.

Les Sénateurs n’auront pas à attendre bien longtemps pour prendre leur revanche, puisque les deux équipes croiseront à nouveau le fer jeudi soir. Il s’agira du troisième et dernier match de cette séquence d’affrontements entre ces deux formations.