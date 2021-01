(Newark) Brad Marchand a marqué un but et ajouté une aide avant de marquer l’unique but de la fusillade pour procurer une victoire de 3-2 aux Bruins de Boston aux dépens des Devils du New Jersey.

Associated Press

Nick Ritchie a inscrit l’autre but des Bruins, qui ont profité des 20 arrêts de Tuukka Rask, dont deux sur des échappés en prolongation.

Miles Wood et la recrue Ty Smith ont obtenu les buts des Devils. Mackenzie Blackwood a été sensationnel devant le filet, effectuant 35 arrêts.

Les deux équipes s’affronteront de nouveau au New Jersey samedi.

Les Devils sont venus de l’arrière deux fois en troisième pour procurer un premier point à leur nouvel entraîneur-chef, Lindy Ruff.